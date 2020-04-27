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رياضة

إصابة المدير الإداري السابق بنادي بنها بفيروس كورونا

الإثنين 27/أبريل/2020 - 03:10 ص
صدى البلد
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عبدالله هشام
أعلن نادي بنها، إصابة مصطفي عطوة كابتن الفريق والمدير الاداري السابق للفريق الاول لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد وسيتم نقله إلى مستشفى العزل.

وسيتم نقل المدير الادارى السابق إلى مستشفي العزل خلال الساعات القليلة المقبلة لتلقي العناية والرعاية الصحية .

جدير بالذكر إن اصابة مصطفي عطوة بفيروس كورونا هي الثانية في الكرة المصرية بعد إصابة وليد عبدالرحمن مدرب حراس مرمي فريق المدينة المنورة بالاقصر وتم شفاءه من الوباء .

و أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1176 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1502 حالة، من ضمنهم الـ 1176 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 215 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 4534 حالة من ضمنهم 1176 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و 317 حالة وفاة.
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