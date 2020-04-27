الجبير: نرفض تحويل مصلحة الشعب اليمني إلى مزايدات

أكد وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية، عادل الجبير، اليوم الإثنين، على رفض المملكة بشدة بأن تتحول مصلحة الشعب اليمني إلى مزايدات.





وكتب الجبير في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أكدت المملكة ومعها شقيقتها دولة الإمارات بأنه يجب العودة إلى الوضع السابق".





وأضاف الجبير: "نرفض بشدة بأن تتحول مصلحة الشعب اليمني الشقيق التي كفلها (اتفاق الرياض) المدعوم دوليًا إلى مزايدات بالمواقف وتحركات تعطل تحقيق الفرص الإيجابية للعيش بأمان واستقرار في أنحاء هذا البلد العزيز".





ودشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشروعًا لدعم النظام الصحي في محافظة حضرموت باليمن، يتمثل في تقديم 5 سيارات إسعاف لخمسة مستشفيات في المحافظة، إضافة إلى وضع حجر الأساس لمشروع بناء مدرسة تضم 9 فصول في مدينة سيئون، دعمًا لفرص التعليم والتعلم بالمحافظة.





وشملت المستشفيات المستفيدة من المشروع مستشفى مديرية حجر، ومستشفى مديرية المكلا، ومستشفى مديرية العبر، ومستشفى مديرية ثمود، ومستشفى مديرية سيئون.





وحضر التدشين وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، وقائد القوات المشتركة في حضرموت، وممثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والوكيل المساعد لشؤون الوادي والصحراء هشام محمد السعيدي، والوكيل المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي.



