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أخبار العالم

خالد بن سلمان: أمن واستقرار اليمن من أهم أولوياتنا

الإثنين 27/أبريل/2020 - 03:18 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، اليوم الإثنين، أن المملكة تضع أمن واستقرار اليمن في أعلى أولوياتها. 

وكتب الأمير خالد في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "من أجل الشعب اليمني الشقيق بذلت وستبذل المملكة كل الجهد، لتداوي الآمه وليعيش آمنًا هانئًا في وطن لا مكان فيه للصراع والفوضى، ومن أجل ذلك نسعى للعمل على تقديم كل الدعم لليمنين لتحقيق امنهم واستقرارهم الذي ينشدونه". 

وأضاف: "تضع المملكة الشعب اليمني الشقيق ودعم أمنه واستقراره واستعادة موسسات دولته في أعلى أولوياتها، وتدعو طرفي الاتفاق سرعة عودة ممثليهم في اللجان وفرق العمل وغرف العمليات المشتركة تحت إشراف التحالف لتسريع تنفيذ الاتفاق من أجل المواطن اليمني التي تعلو مصلحته فوق كل المصالح الأخرى". 

وتابع: "أكد بيان تحالف دعم الشرعية في اليمن تجاه إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي المستغرب وفي مقدمتها المملكة والإمارات العربية المتحدة حرصهما وعملهما الدائم على أمن واستقرار اليمن وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها والعودة لتنفيذ اتفاق الرياض ودعمه للحكومة الشرعية لخدمة الشعب اليمني الشقيق". 

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