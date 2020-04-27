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رياضة

هيثم عرابي: أحمد فتحي لم يكن صريحا.. والأهلي لم يقصر

الإثنين 27/أبريل/2020 - 03:43 ص
صدى البلد
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نور عادل
تحدث هيثم عرابي مدير لجنة التسويق السابق بالنادي الأهلي، عن رحيل أحمد فتحي الظهير الأيمن للمارد الأحمر عن أروقة القلعة الحمراء.

وقال عرابي في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس": "لا أحب المزايدة، وارد أن أكون مختلف مع أحمد فتحي، ولكن لا انسى تاريخه، النادي يبحث عن مصلحته، وعرض ما يمكنه عرضه". 

وأضاف: "اللجنة الفنية لها رأيها، وهي  نفس اللجنة التي كانت تعطيك وقت التجديد، هذه وجهات نظر وليس اكثر من ذلك، وفتحي حصل على أموال جيدة بحكم أنه عاشر جيل العظماء وحصل على بطولات كثيرة".

وتابع: "اثناء تواجدي في الأهلي أحمد فتحي لم يشتكي من أي أمور مادية، وعندما عاد للأهلي تم تقديره ماديًا".

واستكمل: "شريف إكرامي اعلن رحيله، كان واضح وصريح، تاريخ الظهير الأيمن الدولي كبير ولكن ألوم على فتحي أنه لم يكن صريح من البداية".

وواصل: "الأهلي لم يقصر، انا رجل عملت وجلست على كرسي الأهلي، أعلم ماذا يعني ارتداء قميص الأهلي، وكيف يغير حياتك".
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