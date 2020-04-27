عادات خاطئة تعرض تكييف السيارة للتلف



3-يقوم بعض الأشخاص بتشغيل مكيف الهواء بمجرد دخولهم إلى السيارة وهذه من أكثر الأخطاء الشائعة.في هذه الحالة يجب أنت تقوم بإعادة تدوير الهواء الساخن الموجود فعلًا داخل المقصورة وبالتالي جهد أكبر على مكيف الهواء لإعادة تبريد الهواء الساخن.





يعتبر مكيف الهواء داخل السيارة يعتبر من الأجزاء المهمة والاساسية في السيارة سواء في الأجواء الحارة أو حتى الباردة فلا يمكن الاستغناء عنه.وهناك الكثير من الأشخاص يسئ استعمال مكيف السيارة مما يؤدي إلى أضرار في المكيف وعدم عمله بكفاءة.ويوجد العديد من الممارسات الخاطئة التي يرتكبها أصحاب السيارات من مختلف الأعمار ومختلف أنواع السيارات، وهذه أشهر 5 ممارسات خاطئة تؤذي مكيف السيارة:\1. العديد من السيارات لديها زر إعادة تدوير الهواء داخل السيارة بشكل أوتوماتيكي. يفضل تشغيل هذا النظام الذي من شأنه منع تراكم الضباب والتكاثف في النوافذ والتي يمكن أن تعرقل الرؤية.2.من اللطيف الحصول على دفعة من الهواء على وجهك بعد يوم طويل حار ، إلا أنه يؤثر سلبًا على مكيف السيارة. بينما يصبح وجهك باردًا.