سامسونج تصدر هاتفها القادم بكاميرا منبثقة

ظهرت تسريبات لهاتف سامسونج القادم تكشف عن احتوائه على كاميرا منبثقة أمامية مثل هاتف OnePlus 7 Pro وهواتف شاومى الجديدة.وذكر موقع Engadget أن سامسونج ستتبنى فكرة الكاميرا المنبثقة في هاتفها الجديد والذى من المرجح أن يكون هاتف من سلسلة Galaxy Aولازالت تفاصيل الهاتف الجديد لم تعلن بعد، إلا أن هاتف سامسونج القام من فئة جالاكسي A سيحتوى على زر بصمة الإصبع التقليدي، وستكون شاشته بقياس 6.5 بوصة.وبحسب الموقع فإن سامسونج تعمل على إصلاح بعض الأشياء في هواتفها الجديدة من حيث نقاء الصورة بالنسبة للشاشة والكاميرا معا، ولكن الغريب في الأمر انها قررت تبنى فكرة الكاميرا المنبثقة، والتى أثارت إزعاج بعض المستخدمين في الهواتف التى ظهرت بها.وكشفت شركة سامسونج مؤخرا أنها تعمل عل تصنيع مستشعر كاميرا بقدرة 600 ميجابيكسل، يستطيع التفوق على العين البشرية.