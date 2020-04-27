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منوعات

يصرون على قتل أنفسهم بكورونا.. تجمع ضخم لـ 1000 شخص في منزل بولاية أمريكية.. فيديو وصور

الإثنين 27/أبريل/2020 - 04:39 ص
من التجمع الضخم بولاية
من التجمع الضخم بولاية شيكاغو
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أماني إبراهيم
يستمر تجاهل الشعب الأمريكي لأوامر الحظر والإغلاق المتبعة في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث تجاهل 1000 شخص هذه الأوامر قرار الإغلاق وتجمعوا في شيكاغو خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد ظهرت مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة تتكون من 1000 شخص وهم يتجمعون في مكان واحد يبدو أنه منزل واسع، في ويست سايد في شيكاغو.

وكان لوري لايتفوت عمدة شيكاغو والحاكم جيه بي بريتزكر قرارا صارما بخصوص أوامر الإغلاق، كمنع الناس من مغادرة منازلهم باستثناء الرحلات الأساسية وحظر التجمعات لأكثر من 10 أشخاص حتى 30 مايو القادم.

التجمع لفترة كان سببا لتحدي المجموعة الضخمة للتدابير الوقائية ، وكأن سهرة ممتعة أغلى من حياتهم، وتم تصوير بعض أعضاء الحزب وهم يرتدون أقنعة الوجه (الكمامات) وهم واقفين على بعد عدة سنتيمترات من أشخاص آخرين في الغرفة المزدحمة.

وقال أحد الذين حضروا الحفلة أنه ليس مهتما بمخاطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لأنه يشك في أنه أصيب بالعدوى بالفعل، على الرغم من زيادة عدد الوفيات في الولاية الذي وصل إلى 1874 حالة وفاة.

يصرون على قتل أنفسهم بكورونا.. تجمع ضخم لـ 1000 شخص في منزل بولاية أمريكية.. فيديو وصور
يصرون على قتل أنفسهم بكورونا.. تجمع ضخم لـ 1000 شخص في منزل بولاية أمريكية.. فيديو وصور
يصرون على قتل أنفسهم بكورونا.. تجمع ضخم لـ 1000 شخص في منزل بولاية أمريكية.. فيديو وصور
يصرون على قتل أنفسهم بكورونا.. تجمع ضخم لـ 1000 شخص في منزل بولاية أمريكية.. فيديو وصور
يصرون على قتل أنفسهم بكورونا.. تجمع ضخم لـ 1000 شخص في منزل بولاية أمريكية.. فيديو وصور
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