محافظ الوادي الجديد يقرر دعم أسر الحالات المصابة بكورونا

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أنه سيتم دعم أسر الحالات الموجودة بمستشفيات العزل خارج المحافظة بالاحتياجات اللازمة والبالغ عددهم 14 حالة منهم 3 حالات بمستشفى العزل بأبوتيج وهناك 11 حالة أخرى بمستشفى إسنا.

ولفت الزملوط أنه تم حصر سائقى سيارات الأجرة المتضررين من قرار إيقاف حركة النقل الجماعى بمركز الداخلة، وتم البدء فى توزيع مساعدات عينية وغذائية عليهم بـ٧ قرى وجار الاستكمال.

وفي ذات السياق أعلن محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، ، عن سلبية نتائج التحاليل الطبية لـ13 حالة لفيروس كورونا جري ‘جراء التحليل لهم اليوم، بواقع 9 في مركز الداخلة و4 في مركز الخارجة.

واشار الي أنه لن تظهر أي حالات إيجابية حتى الأن، ليظل إجمالي الحالات المصابة بالمحافظة هي 14 حالة فقط مع وفاة حالتين.

وكان الزملوط قرر تخفيض العاملين بالوحدات المحلية بمركز الداخلة لـ٥ ٪ فقط من العاملين، ومنع انتقال العاملين من القرى إلى مقر عملهم بالمدينة وإيقاف وسائل النقل الجماعى بين مراكز المحافظة وكذلك النقل الجماعى بين مدينة موط وقراها، واقتصارها على وسائل النقل الخاصة ضمن الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.

بعد إصابة 13 حالة بالفيروس.. تفاصيل وتطورات أزمة كورونا داخل مستشفى الداخلة العام