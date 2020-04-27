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رياضة

مؤمن سليمان ينتقد إدارة الزمالك بسبب محمود كهربا.. تفاصيل

الإثنين 27/أبريل/2020 - 04:12 ص
صدى البلد
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نور عادل
انتقد مؤمن سليمان، المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك السابق، مجلس إدارة نادي الزمالك بسبب موقفهم من قضية محمود عبدالمنعم كهربا.

ويرى مؤمن سليمان أن إدارة الأبيض أخطأت في محاولتها التمسك بـ محمود عبد المنعم "كهربا" قبل رحيله عن النادي.

وقال مؤمن سليمان في تصريحات تلفزيونية عبر أون تايم سبورتس 2: "كان يتوجب على إدارة الزمالك أن تترك كهربا في ثانية".

وأضاف المدير الفني للزمالك السابق : "يريد أن يرحل؟ فليرحل، أنا حزين من تصرف الزمالك".

وشدد: "مع ألف سلامة، كيف أترك في بيتي لاعبا يريد الانتقال إلى الأهلي؟!".

وواصل: "زعلان من كهربا، في الزمالك تحصّل على أفضل عقد وذهب إلى المنتخب وعاد للصورة، بكل هذه السهولة يذهب إلى الأهلي؟".

واستدرك: "لكن وضع كهربا مختلف عن عبد الله السعيد أو أحمد فتحي لو قررا الانتقال من الأهلي إلى الغريم".

وبرر: "لاعب كرة القدم في نهاية مسيرته يبحث عن مصلحة أسرته وأولاده، وبالتالي عندما يُعرض عليه مقابلا ماديا أعلى وعقد أطول، فلا لوم عليه لو قبله".
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