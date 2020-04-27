ضبط ٨ أطنان تمور وزيتون غير صالحة للاستهلاك الآدمي بدمنهور.. صور

تمكنت الإدارة التموينية بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، من ضبط طن من العجوه والتمور بأحد المخازن ،٧طن زيتون مخلل متغير الصفات الطبيعيه والغير صالح للإستخدام الآدمى بمصنع مخلل بدون ترخيص،٧٦٨٠ عبوة نعناع منتهية الصلاحيه بأحد مراكز توزيع المواد الغذائية.





وكانت الإدارة التموينية بدمنهور قد شنت حملة مكبرة للرقابة على الأسواق والتصدى لتجار الكسب الغير مشروع والسوق السوداء وضبط السلع المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بتوجيهات المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيره وبالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العميد وجدى الصيرفي.





وأسفرت الحملة التي قادها محمد عابدين مدير إدارة دمنهور التموينية عن ضبط طن من العجوه والتمور منتهية الصلاحيه والغير صالحه للإستهلاك الآدمي والتي كان يتم غسلها وإعادة كبسها ووضعها في عبوات جديده بأسماء تجاريه مستعاره وتغيير تاريخ انتاجها وصلاحيتها مما يعرض حياة وصحة المستهلكين للخطوره الشديدة.





وتمكنت الحملة من ضبط ٧ طن من مخلل الزيتون المتغير الصفات الطبيعيه والغير صالح للإستخدام والذي كان يتم تجهيزه بمصنع مخلل غير مرخص وباستخدام ملح مجهول المصدر.





وتم التحفظ علي الزيتون والملح المستخدم بالمصنع. ٦٥ برميل و ٢٠ قفص. وكميات من الملح السائب بالإضافة إلى ضبط ٧٦٨٠ عبوة نعناع منتهية الصلاحيه بأحد مراكز توزيع المواد الغذائيه وذلك قبل نزولها الأسواق وتوزيعها.





كنا أسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيره من صفائح الأجبان وأقراص الجبن الرومي مجهول المصدر بأحد الثلاجات الغير مرخصه ،و 50 شيكارة چيلوتين مستورد مجهول المصدر زنة 50 كجم للشيكارة بما يعادل 2,5 طن كان يتم خلطها بمواد أخري وتعبئتها بأسماء تجاريه لماركات مشهوره.





وتم ضبط 620 عبوة سناكس ذره مجروش مجهولة المصدر وغير مدون عليها تاريخ الانتاج وجاهزه للتوزيع بمركز توزيع حلويات غير مرخص.





وتم التحفظ على الكميات التي تم ضبطها ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها..وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.











