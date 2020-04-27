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أخبار العالم

انخفاض سعر خام تكساس الأمريكية أكثر من 7%

الإثنين 27/أبريل/2020 - 04:59 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشف وسائل الإعلام الامريكية، اليوم الإثنين، عن انخفاض سعر خام تكساس الأمريكية بأكثر من 7%. 

وأعلنت أرامكو السعودية في بيان إلى البورصة السعودية أنها ستزود عملائها بنفط خام قدره 8.5 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول مايو، على أن تشمل تلك الكمية النفط المورد للعملاء المحليين لأرامكو داخل البلاد والصادرات إلى الخارج.

وأجرى وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مكالمة هاتفية اليوم وقالا في بيان مشترك إنهما مستعدان لأخذ إجراءات مع أعضاء أوبك+ الآخرين بشأن سوق النفط إذا اقتضت الضرورة.

وأضاف الوزيران خلال البيان المشترك لهما، أن كلا من روسيا والسعودية ملتزمة باتفاق خفض إنتاج النفط العالمي، للسيطرة على سوق النفط وإيقاف نزيف الأسعار والخسائر الأخيرة.

واتفقت أوبك ومنتجو نفط كبار آخرون بقيادة روسيا، في إطار المجموعة الشهيرة باسم أوبك+، على تقليص إنتاجهم النفطي 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو المقبلين.
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