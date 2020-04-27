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منوعات

لهاليبو تروي.. قصة رجل فقد عمله بفرقتها للسيرك بسبب الصيام

الإثنين 27/أبريل/2020 - 04:42 ص
الفنانة الراحلة نعيمة
الفنانة الراحلة نعيمة عاكف
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أماني إبراهيم
لم تفارق ذكريات شهر رمضان ذاكرة الفنانة الراحلة نعيمة عاكف، خاصة وأنها قبل انضمامها إلى مجال التمثيل، كانت هي أسرتها يعملون في فرقة أعمال بهلوانية (سيرك)، يطوفوا المسارح والأماكن العامة لتقديم العروض.

واسترجعت نعيمة موقفا لم تنساه في شهر رمضان في عدد قديم  لمجلة الكواكب الفنية، وكان قد حدث في إحدى ليالي رمضان، وكانت أسرتها تنظم في كل شهر رمضان سنويا رحلة فنية تطوف رحلاتها الكثير من الأماكن، وحدث أنه في إحدى هذه الرحلات قدموا عرضا على أحد المسارح تطلب من أحد الأفراد المشاركين تقديم عرضا في غاية الخطورة.

وكان يتطلب من هذا الشخص السير على أطراف أصابعه، وفي إحدى المرات كاد أن يموت ضحية هذا العرض، فقد كان متعبا بسبب الصيام، وحاول الجميع إقناعه بعدم تقديم العرض في هذه الليلة ولكنه أصر على تقديم العرض مهما تكلف الأمر.

قدم عضو الفرق المتعب هذا العرض وبينما يحاول القفز، تحركت العصا الذي يتكا عليها من مكانها واختل توازنه فسقط على الأرض، وكانت نعيمة حينها شاهدة على الموقف، فظلت تصرخ، وأصيب الجمهور بالذعر وتحركوا من أماكنهم.

وروت نعيمة ما حدث بعد ذلك، فقد اقتربوا حينها منه ولكنه كان قد فقد الوعي، وبعد نقله إلى المستشفى اتضح إصابته بكسر في عظام الساق وكدمات متفرقة في جسده، جعلته يقضي 6 أشهر ملازما الفراش بسبب الجبس، وشفي بعدها ولكن لم يعد عضوا في الفرقة، وبحث عن عمل آخر بعدما أصبح عاجزا عن التحكم في توازنه والقفز كالسابق.
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