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رياضة

مجدي عبد الغني يضع تصورا لاستئناف الدوري المصري

الإثنين 27/أبريل/2020 - 05:07 ص
صدى البلد
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نور عادل
قال مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، إن الدوري الممتاز يحتاج فترة شهر ونصف تقريبًا مع ضغط المباريات حال عودته، مقترحًا أن يبدأ في شهر أغسطس وينتهي في نهاية سبتمبر.
وأضاف: "يجب أن يكون هناك استثناءات في نظام الصعود والهبوط بالموسم الحالي بكل درجاته، وإقامة الموسم الجديد في الدوري بمجموعتين لأننا في ظروف استثنائية، ولن نلجأ لهذا الأمر إلا في حال تأزم الوضع، وهو ما نعيشه حاليًا".

وفي الاطار ذاته أرسلت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، التصور الخاص بعودة الدوري الممتاز، لوزارة الرياضة، خلال الفترة المقبلة بعد التوقف بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر والعالم.

وتم إرسال المقترح والتصور بعد الانتهاء منه وتجهيزه لـ وزير الرياضة ليبدأ الخطوات الرسمية، والحصول على موافقة الجهات المعنية بالدولة بشأن عودة المسابقة واستكمال ما تبقى من مباريات في أقرب وقت ممكن، ومع تطبيق كافة الإجراءات الصحية خلال اللقاءات.

وكشف مصدر بـ اتحاد الكرة أن التصور الخاص بعودة الدوري يتبعه ملف كامل ومكتمل بكل تفاصيله حال موافقة الدولة، وتم وضع مواعيد المباريات كاملة ومع تصور خاص باللجنة الطبية بالاتحاد لتطبيق الإجراءات الوقائية والصحية خلال المباريات مع الأخذ في الاعتبار دور الحكومة الأساسي في عودة الحياة الرياضية إلى وضعها الطبيعي.
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