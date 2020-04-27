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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. فيسبوك ستمكن أصحاب منصات البث المباشر من فرض رسوم.. هواوى ستستمر في شراء المكونات الأمريكية لهواتفها

الإثنين 27/أبريل/2020 - 07:59 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، أبرز الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:

فيسبوك ستمكن أصحاب منصات البث المباشر من فرض رسوم للمشاهدة
 في معظم الأحيان، تكون منصات البث المباشر مجانية للمشاهدة، حيث يتم أحيانًا منح المشاهدين خيار التبرع بالمال مباشرةً للمشاهدين عبر النصائح أوأشكال الدفع الأخرى، ومع ذلك، فهي لا تزال حرة في معظم الأحيان.

رغم الحرب التجارية.. هواوى ستستمر في شراء المكونات الأمريكية لهواتفها
أعلنت شركة هواوى الصينية أنه ستستمر في استخدام المكونات الأمريكية في هواتفها، بالرغم من إدراج الولايات المتحدة الامريكية للشركة على القائمة السوداء للتعاون التجارى.

سامسونج تصدر هاتفها القادم بكاميرا منبثقة
قامت شركة سامسونج بتحديث جديد على شاشات التليفزيون الذكية الخاصة بها، حيث ستوفر للمستخدمين الاستمتاع بتطبيق الأغانى Apple Music  آبل ميوزيك.

سامسونج تمنح مستخدميها هذا التطبيق لأول مرة على التلفزيونات الذكية
قامت شركة سامسونج بتحديث جديد على شاشات التليفزيون الذكية الخاصة بها، حيث ستوفر للمستخدمين الاستمتاع بتطبيق الأغانى Apple Music  آبل ميوزيك.

بعد ظهور عيوب خطيرة.. وان بلس تطلق تحديث لمعالجة مشكلات هواتف OnePlus 8
أصدرت شركة وان بلس الصينية، تحديثا جديدا من نوع OxygenOS لهواتفها الصادرة حديثا OnePlus 8 وذلك لإصلاح بعض المشكلات التقنية في الهاتف.

لمحبي الخصوصية.. كيف يمكنك التسجيل على واتساب باستخدام رقمك الأرضي؟
يستخدام تطبيق الرسائل WhatsApp واتساب أكثر من ملياري مستخدم حول العالم، وللقيام بالتسجيل على التطبيق يتطلب خطوة بسيطة جدا وهى التسجيل باستخدام رقم هاتف صالح ومتحقق منه.

 مميزات لهاتف iPhone SE الجديد لا يمكن تجاهلها
منذ أيام قليلة، أعلنت شركة آبل، هاتفها  iPhone SE والمعروف كذلك بـ iPhone 9، والذى طال انتظاره كثيرا، وذلك بسبب تفشى فيروس كورونا، والذى عطل إنتاج أجهزة آبل، وكذلك مواعيد الإصدار المقررة.

تحدي الحظر.. المصريون يلجأون لتأجير البلاي ستيشن لكسر الملل.. والأسعار بـ 100 جنيه في اليوم
 منذ تفشي فيروس كورونا في معظم دول العالم، مخلفا مايفوق 2 مليون مصاب ومئات الآلاف من الوفيات، اتخذت بدورها حكومات العالم إجراءات مثل الحظر، والتباعد الاجتماعى، وتحويل العمل من المنزل لمعظم الموظفين والعاملين.

ما هو تطبيق AdSense الذى قامت جوجل بإيقافه على هواتف أندرويد وآيفون
 منذ أيام قامت شركة جوجل بإيقاف تطبيق AdSense على هواتف أندرويد وآيفون، بحيث لا يمكن لحاملى هذه الهواتف تحميله من على متاجر التطبيقات مثل Google Play Store  و App Store  .

برغم كورونا.. شاومي تبيع أكثر من مليون هاتف من هواتف Xiaomi Mi 10 في الصين فقط
 أعلن Lu Weibing  لو ويبينج، نائب رئيس شركة شاومى الصينية أن الشركة قد باعت أكثر من مليون هاتف من هواتف Xiaomi Mi 10 في الصين فقط، خلال فترة تفشى فيروس كورونا.

ينافس شاومي و ون بلس.. تسريبات تكشف مواصفات هاتف HTC الجديد Desire 20 Pro
تسعى شركة HTC، لاستعادة حصتها في سوق الهواتف الذكية، بعد أن خسرت خلال السنوات السبعة الأخيرة جزء كبير من حصتها السوقية لصالح شركات منافسة، وتشير التسريبات إلى أن الشركة التايوانية تعمل على تطوير إصدار جديد يسمي HTC Desire 20 Pro.


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