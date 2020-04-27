أخبار العلوم والتكنولوجيا.. فيسبوك ستمكن أصحاب منصات البث المباشر من فرض رسوم.. هواوى ستستمر في شراء المكونات الأمريكية لهواتفها

قامت شركة سامسونج بتحديث جديد على شاشات التليفزيون الذكية الخاصة بها، حيث ستوفر للمستخدمين الاستمتاع بتطبيق الأغانى Apple Music آبل ميوزيك.



أصدرت شركة وان بلس الصينية، تحديثا جديدا من نوع OxygenOS لهواتفها الصادرة حديثا OnePlus 8 وذلك لإصلاح بعض المشكلات التقنية في الهاتف.





يستخدام تطبيق الرسائل WhatsApp واتساب أكثر من ملياري مستخدم حول العالم، وللقيام بالتسجيل على التطبيق يتطلب خطوة بسيطة جدا وهى التسجيل باستخدام رقم هاتف صالح ومتحقق منه.





منذ أيام قليلة، أعلنت شركة آبل، هاتفها iPhone SE والمعروف كذلك بـ iPhone 9، والذى طال انتظاره كثيرا، وذلك بسبب تفشى فيروس كورونا، والذى عطل إنتاج أجهزة آبل، وكذلك مواعيد الإصدار المقررة.





تحدي الحظر.. المصريون يلجأون لتأجير البلاي ستيشن لكسر الملل.. والأسعار بـ 100 جنيه في اليوم

منذ تفشي فيروس كورونا في معظم دول العالم، مخلفا مايفوق 2 مليون مصاب ومئات الآلاف من الوفيات، اتخذت بدورها حكومات العالم إجراءات مثل الحظر، والتباعد الاجتماعى، وتحويل العمل من المنزل لمعظم الموظفين والعاملين.

منذ تفشي فيروس كورونا في معظم دول العالم، مخلفا مايفوق 2 مليون مصاب ومئات الآلاف من الوفيات، اتخذت بدورها حكومات العالم إجراءات مثل الحظر، والتباعد الاجتماعى، وتحويل العمل من المنزل لمعظم الموظفين والعاملين.



ما هو تطبيق AdSense الذى قامت جوجل بإيقافه على هواتف أندرويد وآيفون

منذ أيام قامت شركة جوجل بإيقاف تطبيق AdSense على هواتف أندرويد وآيفون، بحيث لا يمكن لحاملى هذه الهواتف تحميله من على متاجر التطبيقات مثل Google Play Store و App Store .

منذ أيام قامت شركة جوجل بإيقاف تطبيق AdSense على هواتف أندرويد وآيفون، بحيث لا يمكن لحاملى هذه الهواتف تحميله من على متاجر التطبيقات مثل Google Play Store و App Store .



برغم كورونا.. شاومي تبيع أكثر من مليون هاتف من هواتف Xiaomi Mi 10 في الصين فقط

أعلن Lu Weibing لو ويبينج، نائب رئيس شركة شاومى الصينية أن الشركة قد باعت أكثر من مليون هاتف من هواتف Xiaomi Mi 10 في الصين فقط، خلال فترة تفشى فيروس كورونا. أعلن Lu Weibing لو ويبينج، نائب رئيس شركة شاومى الصينية أن الشركة قد باعت أكثر من مليون هاتف من هواتف Xiaomi Mi 10 في الصين فقط، خلال فترة تفشى فيروس كورونا.



ينافس شاومي و ون بلس.. تسريبات تكشف مواصفات هاتف HTC الجديد Desire 20 Pro

تسعى شركة HTC، لاستعادة حصتها في سوق الهواتف الذكية، بعد أن خسرت خلال السنوات السبعة الأخيرة جزء كبير من حصتها السوقية لصالح شركات منافسة، وتشير التسريبات إلى أن الشركة التايوانية تعمل على تطوير إصدار جديد يسمي HTC Desire 20 Pro.

تسعى شركة HTC، لاستعادة حصتها في سوق الهواتف الذكية، بعد أن خسرت خلال السنوات السبعة الأخيرة جزء كبير من حصتها السوقية لصالح شركات منافسة، وتشير التسريبات إلى أن الشركة التايوانية تعمل على تطوير إصدار جديد يسمي HTC Desire 20 Pro.



