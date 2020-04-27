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منوعات

فيديو مؤثر لاب يعتنى بابنه البالغ من العمر ٦٣ عاما

الإثنين 27/أبريل/2020 - 07:40 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
تداول رواد تطبيق " تيك توك" فيديو مؤثر لقاضى فى المحكمة يتحدث مع أب، إذ أن القاضى كان سيدين بمخالفة الأب بسبب سرعته الزائده على طريق مدارس.

فاخبره الأب أنه يبلغ من العمر 96 عاما ويقود بهدوء و لكن الضرورة جعلته يقود بسرعه كبيرة لانه كان متوجها مع ابنه ليخضع لتحاليل الدم لانه يعانى من اعاقة.

تابع قائلا انه يذهب معه للخضوع لهذه التحاليل كل اسبوعين لانه يعانى من السرطان بالاضافة الى اعاقته و كانت المفاجاه عندما ساله القاضى عن عمر ابنه فاجابه انه يبلغ من العمر 63 عاما.

تاثر القاضى لانه والد فى هذا العمر و يعتنى بابنه البالغ من العمر 63 عاما واوضح الاب انه يقود فقط بهذه السرعه عندما يضطر لذلك.

تمنى القاضى للاب و الابن السلامه و رفع المخالفة المقدمه ضده .
@shabarashow2

♬ الصوت الأصلي - shabara_show
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