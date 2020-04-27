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فن

مسلسل ليالينا 80 الحلقة 3.. خالد الصاوي يصاب بمرض خطير

الإثنين 27/أبريل/2020 - 07:47 ص
صدى البلد
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نبيل العدوى
شهدت أحداث الحلقة 3 من مسلسل ليالينا 80 إفاقة جميلة ابنة هشام "إياد نصار" في المستشفى محاولة اكتشاف ما حدث لها بعض إصابتها بالعمى.

تحاول الأم والزوجة غادة عادل الانتقام من السائق ميدو عادل، ويحاول زوجها إياد نصار تهدئتها، فيما يكتشف أخوه جلال "خالد الصاوى" إصابته بمرض خطير، أعراضه جاءت بعد وفاة زوجته "نورهان".

أما ميدو عادل فيستيقظ فى المستشفى، بعد الحادث، ثم يتفاجأ ببتر ساقه، وتتنازل عن المحضر أمه "صابرين".

مسلسل "ليالينا 80" يعرض حصريا على CBC الساعة 8 مساء ويعاد 1 صباحًا، و 1.45 صباحًا، وهو بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى.

وهو بمشاركة كل من نورهان، محمد رشاد، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس.

المسلسل اجتماعى درامى من دفتر أحوال الأسرة المصرية يرصد مشكلات المجتمع المصرى منذ فترة الثمانينيات، وكيف كانت الأفكار والتوجهات فى المجتمع خلال تلك الفترة مرورا بفترة التسعينات وحتى قدوم الالفية الجديدة.

مسلسل "ليالينا 80" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى.

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