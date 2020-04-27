مسلسل ليالينا 80 الحلقة 3.. خالد الصاوي يصاب بمرض خطير





تحاول الأم والزوجة غادة عادل الانتقام من السائق ميدو عادل، ويحاول زوجها إياد نصار تهدئتها، فيما يكتشف أخوه جلال "خالد الصاوى" إصابته بمرض خطير، أعراضه جاءت بعد وفاة زوجته "نورهان".



