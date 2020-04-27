AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد السطو المسلح.. مسلسل فالنتينو عادل إمام الحلقة 3 يتصدر جوجل

الإثنين 27/أبريل/2020 - 07:45 ص
عادل امام
عادل امام
Advertisements
آيه عاطف
إحتلت الحلقة الثالثة من مسلسل "فالنتينو" للزعيم عادل إمام، مؤشرات البحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إنتهاء أحداث الحلقة.

بدأت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل"فلانتينو" للنجم عادل امام تطورأت أبرزها ، بمعاقبة "نور" عادل إمام لابن شقيقته عاصم "حمدى الميرغنى" بسبب تأخره خارج المنزل وعودته سكرانا وبعدها تم حبسه فى حجرته.

يتذكر نور بعدها بعضا من الذكريات مع شقيقته "أنعام الجراتيلى"، وتطالبه بالاعتناء بابنها، وينتقل المشهد بعد ذلك إلى المدرسة حيث يحصل نور، على الأموال من أولياء الأمور ليتم بعد ذلك نقلها إلى أحد البنوك.

وأثناء نقل الأموال إلى أحد البنوك، يحدث سطو مسلح على الأموال وخلال الاشتباك بإطلاق النار تحترق الأموال، وهو الخبر الذى أبلغه نور لزوجته عفاف، وكان الأمر صدمه لها.

مسلسل "فالنتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبدالعزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، حمدى الميرغنى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. البرومو الدعائي لمسلسل عادل إمام "فلانتينو"

حمدى الميرغني يروج لـ فلانتينو: إنه الزعيم يا سادة

عادل إمام ينشر صورة جديدة من كواليس مسلسله الرمضانى "فلانتينو"

إفيه مر عليه 47 سنة.. مشهد يجمع بين عادل إمام وسمير صبرى.. فيديو

كنت مرعوبا.. أيمن بهجت قمر: حلم حياتي تحقق بكتابة «فلانتينو» للزعيم عادل إمام ..شاهد

ضمن قائمة الأعمال الدرامية الأكثر بحثا على جوجل.. مواعيد عرض مسلسل فالنتينو

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. فبركة حلقة ياسمين صبرى.. ورسالة محرجة لـ ياسمين عبد العزيز بسبب العوضي

مؤمن سليمان ينتقد إدارة الزمالك بسبب محمود كهربا.. تفاصيل

أخبار التوك شو.. متحدث الوزراء: عودة الحياة إلى طبيعتها قريبا.. أحمد بدير عن شائعة وفاته: كدبة أبريل

تعليقات تشجيعية من الفنانين لـ أحمد العوضى

بـ هاشتاج طبقوا البحوث.. طلاب الجامعة الكندية يثورون على الاختبارات الإلكترونية

وداعا لعسر الهضم .. حيل سريعة للتغلب على الغازات ومشاكل الهضم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس عصرية.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها برفقة زوجها

يسبب كوارث صحية.. تعرف على أضرار تناول الشاي بعد الإفطار مباشرة

لأصحاب البشرة الدهنية.. ضعى هذا المكون على الوجه لخمس دقائق وشاهدى النتيجة