بعد السطو المسلح.. مسلسل فالنتينو عادل إمام الحلقة 3 يتصدر جوجل

إحتلت الحلقة الثالثة من مسلسل "فالنتينو" للزعيم عادل إمام، مؤشرات البحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إنتهاء أحداث الحلقة.
بدأت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل"فلانتينو" للنجم عادل امام تطورأت أبرزها ، بمعاقبة "نور" عادل إمام لابن شقيقته عاصم "حمدى الميرغنى" بسبب تأخره خارج المنزل وعودته سكرانا وبعدها تم حبسه فى حجرته.
يتذكر نور بعدها بعضا من الذكريات مع شقيقته "أنعام الجراتيلى"، وتطالبه بالاعتناء بابنها، وينتقل المشهد بعد ذلك إلى المدرسة حيث يحصل نور، على الأموال من أولياء الأمور ليتم بعد ذلك نقلها إلى أحد البنوك.
وأثناء نقل الأموال إلى أحد البنوك، يحدث سطو مسلح على الأموال وخلال الاشتباك بإطلاق النار تحترق الأموال، وهو الخبر الذى أبلغه نور لزوجته عفاف، وكان الأمر صدمه لها.
مسلسل "فالنتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبدالعزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، حمدى الميرغنى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو.