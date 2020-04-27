بعد السطو المسلح.. مسلسل فالنتينو عادل إمام الحلقة 3 يتصدر جوجل

بدأت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل"فلانتينو" للنجم عادل امام تطورأت أبرزها ، بمعاقبة "نور" عادل إمام لابن شقيقته عاصم "حمدى الميرغنى" بسبب تأخره خارج المنزل وعودته سكرانا وبعدها تم حبسه فى حجرته.





يتذكر نور بعدها بعضا من الذكريات مع شقيقته "أنعام الجراتيلى"، وتطالبه بالاعتناء بابنها، وينتقل المشهد بعد ذلك إلى المدرسة حيث يحصل نور، على الأموال من أولياء الأمور ليتم بعد ذلك نقلها إلى أحد البنوك.





وأثناء نقل الأموال إلى أحد البنوك، يحدث سطو مسلح على الأموال وخلال الاشتباك بإطلاق النار تحترق الأموال، وهو الخبر الذى أبلغه نور لزوجته عفاف، وكان الأمر صدمه لها.