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رياضة

راضخًا للأندية.. اتحاد الكرة يدرس التراجع عن هذا القرار

الإثنين 27/أبريل/2020 - 07:59 ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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نور عادل
تفكر اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة المصري بقيادة عمرو الجنايني في التراجع عن قرار تقليل عدد اللاعبين الأجانب في الدوري المصري خلال الموسم الجديد.

وأكد طارق يحيى، نجم نادي الزمالك السابق، في تصريحات تلفزيونية ان قائمة اللاعبين الاجانب بالدوري الممتاز لن يتم تقليلها الموسم القادم.

وأوضح يحيى، عبر برنامج "زملكاوي" بقناة النادي الأبيض، أن ما لديه من معلومات، يفيد بأنه لن يتم تقليل عدد المحترفين الأجانب، المحدد بـ4 لاعبين لكل نادٍ، فضلًا عن أحقية قيد لاعب واحد فقط من شمال إفريقيا، أو فلسطين، أو سوريا، كمصري.

وتابع: "ستصدر اللجنة الخماسية قرارًا خلال الأيام المقبلة، بتأجيل حسم ملف اللاعبين الأجانب، حتى وصول مجلس إدارة الاتحاد القادم، لا سيما أن انتخابات الجبلاية لا يتبقى عليها الكثير". 

وكانت اللجنة الخماسية قد أعلنت في وقت سابق، اعتزامها تقليص عدد اللاعبين الأجانب بداية من الموسم الجديد.

ويجدر الاشارة الي ان كان هناك العديد من الاندية التي اعترضت على تقليص عدد اللاعبين الاجامنب، خاصة نادي الزمالك.
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