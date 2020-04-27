4 نصائح مهمة اتبعها لتتفادى الحوادث على الطرق

على الرغم من تطور تقنيات كثير للحد من حوادث الطرق وسن الكثير من القوانيين والمخالفات في مختلف أنحاء العالم التي من شأنها أن تزيد حرص السائقين على الطرق وعدم اتباعهم لكافة قواعد السير هو السبب الرئيسي لكل تلك حوادث الطرق الكارثية ,وفي هذا التقرير سنقدم لك هذه النصائح التاليه لتجنب الحوادث على الطرق.
1-من المهم جدا أن تركز فقط على القيادة وتجنب أي ملهيات أخرى مثل الأجهزة الإلكترونية كالهواتف أو شاشات العرض.
2- تجنب السرعة الزائدة لأنها أكثر مسببات الحوادث على الطرق فالكثير من الأشخاص لا يلتزمون بالسرعة المسموح بها على الطرق المختلفة.
3- لا تتكاسل أبدا عن صيانة سيارتك بشكل دوري، فالسيارة تحتاج إلى اهتمام كبير وصيانة من وقت آخر حتى لا تضطر إلى اكتشاف أن هناك عطل في سيارتك في منتصف الطريق مسببا حوادث كان من الممكن الاستغناء عنها.
4- من المهم جدا أن تكون على دراية كافية بالنقط العمياء الخاصة بسيارتك والسيارات الأخرى وخاصة الشاحنات. فالنقط العمياء خطيرة جدا وغالبا ما تسبب الكثير من الحوادث لأولئك الذين لا ينتهبون عليها.