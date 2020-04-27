مدرب الزمالك يعترف: لم نستحق التتويج بدوري أبطال افريقيا

اعترف مدرب نادي الزمالك الاسبق مؤمن سليمان، على عدم احقية فريق الكرة الاول بالتتويج بلقب دوري ابطال افريقيا لعام 2016، لافتا أن الفريق واجهته صعوبات كثيرة قبل المباراة النهائية.





وقال سليمان في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:"لم نكن الافضل في نهائي دوري الابطال الذي خسرناه 2016 أم ام صنداونز وكانو هو الاحق بالبطولة".





وأضاف:" ذهبت لمواجهة صندانز ولم يكن معي لاعبين لاقامة تقسمية قبل اللقاء واقحمت بعض اللاعبين في مراكز غير التي يلعبون بها".



