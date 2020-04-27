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رياضة

مدرب الزمالك يعترف: لم نستحق التتويج بدوري أبطال افريقيا

الإثنين 27/أبريل/2020 - 08:29 ص
صدى البلد
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نور عادل
اعترف مدرب نادي الزمالك الاسبق مؤمن سليمان، على عدم احقية فريق الكرة الاول بالتتويج بلقب دوري ابطال افريقيا لعام 2016، لافتا أن الفريق واجهته صعوبات كثيرة قبل المباراة النهائية.

وقال سليمان في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:"لم نكن الافضل في نهائي دوري الابطال الذي خسرناه 2016 أمام صنداونز وكانو هو الاحق بالبطولة".

وأضاف:" ذهبت لمواجهة صندانز ولم يكن معي لاعبين لاقامة تقسمية قبل اللقاء واقحمت بعض اللاعبين في مراكز غير التي يلعبون بها".

وأوضح، أنه النيجة كان ممكن أن تكون أكثر من الخسارة بثلاثية، والزمالك سنحت له بعض الفرص في الشوط الثاني.
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