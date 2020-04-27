الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الثقيلة.. فيديو

أفادت الدكتورة إيمان شاكر مدير هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، بأننا نعيش فى مصر مرحلة من الطقس المتغير،قائلة: " نحن فى بداية فصل الربيع".

وأضافت مدير هيئة الاستشعار عن بعد خلال مداخلة ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دى ام سي، أن هناك سقوط أمطار على السواحل الشمالية والدلتا ومن الممكن أن تصل لـ القاهرة، مؤكدة أن الامطار غير مؤثرة".

وأشارت إلى أن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاض فى درجات الحرارة وبعد ذلك سيكون هناك ارتفاع فى درجات الحرارة.

ولفتت إلى أن المواطنين عليهم ارتداء الملابس الثقيلة حتى لا يتعرض أحد للاصابة بالبرد، مؤكدة أن هذه الفترة تشهد تغيرات بالأحوال الجوية.

وكشفت مدير هيئة الاستشعار عن بعد أن الساعات الصباحية تشهد شبورة على الطرق القريبة من الزراعة ولذلك نطالب السائقين بالسير بسرعات مخفضة.