AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الثقيلة.. فيديو

الإثنين 27/أبريل/2020 - 08:27 ص
الأرصاد
الأرصاد
Advertisements
البهى عمرو

أفادت الدكتورة إيمان شاكر مدير هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، بأننا نعيش فى مصر مرحلة من الطقس المتغير،قائلة: " نحن فى بداية فصل الربيع".

وأضافت مدير هيئة الاستشعار عن بعد خلال مداخلة ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دى ام سي، أن هناك سقوط أمطار على السواحل الشمالية والدلتا ومن الممكن أن تصل لـ القاهرة، مؤكدة أن الامطار غير مؤثرة".

وأشارت إلى أن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاض فى درجات الحرارة وبعد ذلك سيكون هناك ارتفاع فى درجات الحرارة.

ولفتت إلى أن المواطنين عليهم ارتداء الملابس الثقيلة حتى لا يتعرض أحد للاصابة بالبرد، مؤكدة أن هذه الفترة تشهد تغيرات بالأحوال الجوية.

وكشفت مدير هيئة الاستشعار عن بعد أن الساعات الصباحية تشهد شبورة على الطرق القريبة من الزراعة ولذلك نطالب السائقين بالسير بسرعات مخفضة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد: تحسن الحالة الجوية وفرص لسقوط أمطار "فيديو"

الصيف لسة مجاش.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية

مارس شهر نزلات البرد.. الأرصاد: الحرارة تنخفض 7 درجات غدا.. ولا تخففوا الملابس.. فيديو

هل تشهد البلاد موجة سيول عنيفة بـ فصل الربيع ؟ .. الأرصاد ترد

الأرصاد تزف بشرى سارة للمصريين.. شاهد

الأرصاد الجوية: القاهرة تشهد أمطارا اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

وداعا لعسر الهضم .. حيل سريعة للتغلب على الغازات ومشاكل الهضم

يرفع المناعة.. أفضل طبق على مائدة السحور.. فيديو

بعد استشهاد آسر ياسين.. الاختيار حلقة 3 مطلوبة على جوجل

خطيرة جدا.. تعرف على أضرار تخزين الأطعمة المطهية فى الفريزر

راضخًا للأندية.. اتحاد الكرة يدرس التراجع عن هذا القرار

الجمهور يبحث عن فرصه تانيه لـ ياسمين صبرى.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لحقيبة ياسمين صبرى فى برنامج رامز جلال .. صور

عشان راحتك.. طرق بسيطة للتنظيف خلال نهار رمضان

بملابس عصرية.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها برفقة زوجها