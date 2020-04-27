درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 27-4-2020 بالقاهرة والمحافظات

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر الفضائية "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 27- 4- 2020، في القاهرة والمحافظات.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية ومعتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا .
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
القاهرة الصغرى 16 والعظمى 28
شبين الكوم الصغرى 16 والعظمى 27
طنطا الصغرى 16 والعظمى 27
دمنهور الصغرى 16 والعظمى 26
الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 25
بلطيم الصغرى 15 والعظمى 25
مطروح الصغرى 15 والعظمى 23
السلوم الصغرى 14 والعظمى 26
سيوة الصغرى 14 والعظمى 26
بورسعيد الصغرى 17 والعظمى 28
دمياط الصغرى 17 والعظمى 24