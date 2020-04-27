AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 27-4-2020 بالقاهرة والمحافظات

الإثنين 27/أبريل/2020 - 08:34 ص
الأرصاد
الأرصاد
Advertisements
البهى عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر الفضائية "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 27- 4- 2020، في القاهرة  والمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية ومعتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

 القاهرة الصغرى 16 والعظمى 28
 
شبين الكوم الصغرى 16 والعظمى 27
 
 طنطا الصغرى 16 والعظمى 27
 
 دمنهور الصغرى 16 والعظمى 26
 
 الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 25
 
 بلطيم الصغرى 15 والعظمى 25
 
مطروح الصغرى 15 والعظمى 23
 
السلوم الصغرى 14 والعظمى 26
 
سيوة الصغرى 14 والعظمى 26
 
 بورسعيد الصغرى 17 والعظمى 28

دمياط الصغرى 17 والعظمى 24



 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 21- 2 - 2020 بالقاهرة والمحافظات

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 24- 2 - 2020 بالقاهرة والمحافظات

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 6-3 - 2020 بالقاهرة والمحافظات

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 20-3-2020 بالقاهرة والمحافظات

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 23-3-2020 بالقاهرة والمحافظات

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 3-4-2020 بالقاهرة والمحافظات

ترشيحاتنا

يسبب كوارث صحية.. تعرف على أضرار تناول الشاي بعد الإفطار مباشرة

مدرب الزمالك يعترف: لم نستحق التتويج بدوري أبطال افريقيا

أمطار وشبورة في رابع أيام رمضان.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم

الصحة البريطانية: جونسون عاد لقيادة الحكومة بكامل صحته

الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الثقيلة.. فيديو

حادثة مؤسفة.. سيدة مصابة بـ كورونا تتعرض لاغتصاب جماعي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لحقيبة ياسمين صبرى فى برنامج رامز جلال .. صور

عشان راحتك.. طرق بسيطة للتنظيف خلال نهار رمضان

بملابس عصرية.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها برفقة زوجها