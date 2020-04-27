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فن

مسلسل رجالة البيت الحلقة 3 .. أكرم حسنى يستعين بشخصية محمود عبد العزيز في الكيف

الإثنين 27/أبريل/2020 - 08:40 ص
مسلسل رجالة البيت
مسلسل رجالة البيت
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أحمد إبراهيم
تصدر مسلسل رجالة البيت الحلقة 3 تريند جوجل وذلك بعد قرار احمد فهمى واكرم حسنى طرح ألبوم جديد. 

مسلسل رجالة البيت الحلقة 3 شهد العديد من المشاهد التى يستعين فيها أكرم حسنى وأحمد فهمى ببعض الشخصيات الفنية مثل شخصية محمود عبد العزيز فى فيلم "الكيف" ليتحدث بنفس طريقة الشخصية. 

مسلسل رجالة البيت الحلقة 3 القت الضوء على أزمة الدروس الخصوصية والطريقة الخاطئة التي يتبعها المدرسون في تعليم الطلاب بالغناء.

ومسلسل رجالة البيت الحلقة 3 أحيا كل من «تيمون وبومبا» الذي يجسد شخصيتهما أحمد فهمي وأكرم حسني، أول حفل غنائي تعليمي بأغنية “فيرب تو بي” في حضور عدد كبير من الطلاب، لاقى تفاعلا كبيرا.

وتدور أحداث مسلسل "رجالة البيت" فى حلقات منفصلة متصلة تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويعتمد على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى إضافة إلى مشاركة الفنانة الشابة ويزو بدور رئيسى فى الحلقات، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف جار الاستقرار على اسمائهم وسيكون اختيارهم على حسب وجود مواقف كوميدية تناسبهم. 
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