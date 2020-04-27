نظمي وقتك.. 16 نصيحة لتوفير وقت الطهى في رمضان

يعد رمضان من الشهور التي تحتاج إلى تنظيم للوقت، ولذلك يمكن أن تعملي بخطة يومية لتوفير الجهد والوقت ونقدم لك 16 ســـرًا لتوفير وقت الطهى:





1. اذا كنتِ تحبين استخدام الطماطم الطبيعية عند الطبخ، فاشتريها من السوق واغسليها واعصريها واغليها، وبعد أن تبرد قسميها إلى أكياس بمقدار ما تحتاج الطبخة، واحفظيها فى الفريزر لتستهلكى منها مباشرة عند الطبخ.





2. اغسلى الدجاج والأسماك وتبليهما، وضعيهما فى أكياس أو أطباق فلين بمقدار كل أكلة ليكونا جاهزين للطهى.





3. عند شراء الخضراوات، اغسليها واسلقيها وضعيها فى الفريزر، لكن لا تبالغى فى تسويتها، حتى لا تفقد قيمتها الغذائية، وحتى لا تصبح مهرية عند طبخها.





4. قشرى الثوم واهرسيه وضعيه فى علبة فى الفريزر، فهو مكون أساسى فى الكثير من الأكلات.







5. اسلقى بطاطس واحتفظى بها فى الثلاجة لتستخدميها على الإفطار أو العشاء، أو حتى الغداء إذا لم يسعفك الوقت للطبخ فى أحد الأيام لأى ظرف، كما أنها تصلح كأكلة سريعة إذا زاركم ضيف على غفلة.





6. اغسلى الخضرة وقطعيها وضعيها فى الثلاجة بحيث تكفيكِ للسلطة لمدة يومين مثلًا.





7. ابشرى الجزر واحتفظى به فى الفريزر لتضعى منه على السلطة أو على الطبيخ.





8. عند سلق الدجاج أو اللحم احتفظى بالمرقة لتطهى بها الخضار.





9. نقى الأرز والفول وغيره من البقوليات وضعيهم فى أكياس.





10. عند عمل الفول ضعى عليه الملح والفلفل والكمون، وضعيه فى علبة أو حلة، بحيث يكون جاهزًا للأكل والسندوتشات اللذيذة.





11. ضعى نصف ملعقة صغيرة ملح على البصل عند تشويحه حتى ينضج بشكل أسرع.





12. جمعى وصفات الأكلات التى تعجبك فى كراسة أو ملف على الكمبيوتر، لتلجئى إليها عندما تشعرين بالحيرة بشأن ماذا تطبخين، لأنكِ إن لم تحتفظى بها فى مكان واحد فلن تتذكرى أين رأيتِ هذه الوصفة.





13. حمرى البصل وضعيه فى الفريزر إذا كنتِ تستخدمينه فى الطبيخ محمرًا.





14. إذا كنتِ خارجة بالصباح انقعى الأرز وحمرى له الشعرية منذ الليلة السابقة، بينما أنتِ مستيقظة تقومين بأشياء أخرى أو تشاهدين التليفزيون.





15. اطهى اللحم من الليلة السابقة نصف سوى لأنه يستغرق وقتًا حتى ينضج، خاصة لو كنتِ موظفة أو كنتِ خارجة فى الصباح التالى.



