AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بدون حرمان.. ريجيم الأسبوع الأول من رمضان

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:12 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
بعد الحجر المنزلي وزيادة وزن الكثير ، قدم الدكتور سيف سعد إخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة ريجيم الأسبوع الاول من رمضان 
مع آذان المغرب : كوب ماء كبير + 1 تمرة
إستراحة للصلاة 
ثم على الساعة 6.30م  نبدأ
 الافطار بطبق سلطة صغير او طبق خضار سوتية صغير
الإفطار على الساعة 7 الا ربع : 
اليوم الاول : 
 برام بطاطس مسلوقة باللحمة ( قطعة لحمة كبيرة ) + 2 عيش سن + سلطة
اليوم الثانى : 
ربع فرخة مشوية + طبق خضار سوتية ( كوسة + جزر + فاصوليا ) + 9 معالق ارز + سلطة
اليوم الثالث :
2 شريحه بشاميل متوسطة الحجم  + سلطه +  شريحة فراخ بانيه مشوية 
اليوم الرابع : 
2 قطعة فراخ بانية مشوية  + سلطه + 9 معالق ارز + طبق خضار سوتية
اليوم الخامس :
 6 صوابع كفتة مشوية + سلطة زبادى لايت بالخيار + 8 ملاعق مكرونة بالطماطم
اليوم السادس :
2 سمكه مشويه بلطى  + سلطه + 6 ملاعق أرز + طبق بابا غنوج
 اليوم السابع :
2 بيضة مسلوقة + 1 بطاطس مسلوقه محمرة فى الفرن + سلطة + 2 عيش سن
بعد الإفطار على الساعة 8 مساء و نص  : 
كوب قهوة خضراء + شاى اخضر أو شاى أخضر أو جنزبيل  بالقرفه
بعد الإفطار ب4 ساعات ( الساعة 10مساء و نصف) :
 2 ثمرة تفاح  أو خوخ أو جوافه أو ثمرة كانتلوب أو 4 شراءح بطيخ 
مسموح بقطعه كنافه أو قطايف أو بسبوسه مرة واحدة أسبوعيا  على أن تكون اليوم السابع و ممكن يكون اليوم دا فرى و مش نلتزم بوجبة الافطار المكتوبة
(( ممنوع تناول الطعام من الساعة 11 م إلى الساعة 2 فجرًا ))
السحور ((2:30 فجرًا )):
3 أيام فى الاسبوع :
 1/2 رغيف بلدى أو 2 رغيف سن + 3 ملاعق فول بمعلقة طحينة + شريحة جبنة شيدر صغيرة + سلطه + 1 زبادى لايت
يومين فى الاسبوع : 
طبق جبنة قريش + بيضة مسلوقة + سلطة + 1/2 رغيف اسمر + 1 زبادى لايت
يومين فى الاسبوع : 
1 بطاطس مسلوقه و محمرة بمعلقة زيت صغيرة + 5 زيتون + معلقة جبنة بيضاء لايت + 1 عيش سن + 1 زبادى لايت 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ريجيم الـ 10 أيام .. ينقص الكثير من الوزن وينسف الكرش

ترشيحاتنا

وادي غول بسلطنة عمان.. أقرب إلى الجنّة على الأرض

لأصحاب البشرة الدهنية.. ضعى هذا المكون على الوجه لخمس دقائق وشاهدى النتيجة

لمرضى السكرى.. اتبع هذه النصائح للحفاظ على الصحة والوزن خلال شهر رمضان

أخبار التوك شو.. متحدث الوزراء: عودة الحياة إلى طبيعتها قريبا.. أحمد بدير عن شائعة وفاته: كدبة أبريل

طبيب أمراض النساء يسأل: هل الكشف على المريضة نهار رمضان يفطرها

الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الثقيلة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض.. منة عرفة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

تقيؤ وضيف التنفس.. أعراض تنذرك بالإصابة بمرض خطير

بدون حرمان.. ريجيم الأسبوع الأول من رمضان