بدون حرمان.. ريجيم الأسبوع الأول من رمضان

بعد الحجر المنزلي وزيادة وزن الكثير ، قدم الدكتور سيف سعد إخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة ريجيم الأسبوع الاول من رمضان
مع آذان المغرب : كوب ماء كبير + 1 تمرة
إستراحة للصلاة
ثم على الساعة 6.30م نبدأ
الافطار بطبق سلطة صغير او طبق خضار سوتية صغير
الإفطار على الساعة 7 الا ربع :
اليوم الاول :
برام بطاطس مسلوقة باللحمة ( قطعة لحمة كبيرة ) + 2 عيش سن + سلطة
اليوم الثانى :
ربع فرخة مشوية + طبق خضار سوتية ( كوسة + جزر + فاصوليا ) + 9 معالق ارز + سلطة
اليوم الثالث :
2 شريحه بشاميل متوسطة الحجم + سلطه + شريحة فراخ بانيه مشوية
اليوم الرابع :
2 قطعة فراخ بانية مشوية + سلطه + 9 معالق ارز + طبق خضار سوتية
اليوم الخامس :
6 صوابع كفتة مشوية + سلطة زبادى لايت بالخيار + 8 ملاعق مكرونة بالطماطم
اليوم السادس :
2 سمكه مشويه بلطى + سلطه + 6 ملاعق أرز + طبق بابا غنوج
اليوم السابع :
2 بيضة مسلوقة + 1 بطاطس مسلوقه محمرة فى الفرن + سلطة + 2 عيش سن
بعد الإفطار على الساعة 8 مساء و نص :
كوب قهوة خضراء + شاى اخضر أو شاى أخضر أو جنزبيل بالقرفه
بعد الإفطار ب4 ساعات ( الساعة 10مساء و نصف) :
2 ثمرة تفاح أو خوخ أو جوافه أو ثمرة كانتلوب أو 4 شراءح بطيخ
مسموح بقطعه كنافه أو قطايف أو بسبوسه مرة واحدة أسبوعيا على أن تكون اليوم السابع و ممكن يكون اليوم دا فرى و مش نلتزم بوجبة الافطار المكتوبة
(( ممنوع تناول الطعام من الساعة 11 م إلى الساعة 2 فجرًا ))
السحور ((2:30 فجرًا )):
3 أيام فى الاسبوع :
1/2 رغيف بلدى أو 2 رغيف سن + 3 ملاعق فول بمعلقة طحينة + شريحة جبنة شيدر صغيرة + سلطه + 1 زبادى لايت
يومين فى الاسبوع :
طبق جبنة قريش + بيضة مسلوقة + سلطة + 1/2 رغيف اسمر + 1 زبادى لايت
يومين فى الاسبوع :
1 بطاطس مسلوقه و محمرة بمعلقة زيت صغيرة + 5 زيتون + معلقة جبنة بيضاء لايت + 1 عيش سن + 1 زبادى لايت