بدون حرمان.. ريجيم الأسبوع الأول من رمضان

بعد الحجر المنزلي وزيادة وزن الكثير ، قدم الدكتور سيف سعد إخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة ريجيم الأسبوع الاول من رمضان

مع آذان المغرب : كوب ماء كبير + 1 تمرة

إستراحة للصلاة

ثم على الساعة 6.30م نبدأ

الافطار بطبق سلطة صغير او طبق خضار سوتية صغير

الإفطار على الساعة 7 الا ربع :

اليوم الاول :

برام بطاطس مسلوقة باللحمة ( قطعة لحمة كبيرة ) + 2 عيش سن + سلطة

اليوم الثانى :

ربع فرخة مشوية + طبق خضار سوتية ( كوسة + جزر + فاصوليا ) + 9 معالق ارز + سلطة

اليوم الثالث :

2 شريحه بشاميل متوسطة الحجم + سلطه + شريحة فراخ بانيه مشوية

اليوم الرابع :

2 قطعة فراخ بانية مشوية + سلطه + 9 معالق ارز + طبق خضار سوتية

اليوم الخامس :

6 صوابع كفتة مشوية + سلطة زبادى لايت بالخيار + 8 ملاعق مكرونة بالطماطم

اليوم السادس :

2 سمكه مشويه بلطى + سلطه + 6 ملاعق أرز + طبق بابا غنوج

اليوم السابع :

2 بيضة مسلوقة + 1 بطاطس مسلوقه محمرة فى الفرن + سلطة + 2 عيش سن

بعد الإفطار على الساعة 8 مساء و نص :

كوب قهوة خضراء + شاى اخضر أو شاى أخضر أو جنزبيل بالقرفه

بعد الإفطار ب4 ساعات ( الساعة 10مساء و نصف) :

2 ثمرة تفاح أو خوخ أو جوافه أو ثمرة كانتلوب أو 4 شراءح بطيخ

مسموح بقطعه كنافه أو قطايف أو بسبوسه مرة واحدة أسبوعيا على أن تكون اليوم السابع و ممكن يكون اليوم دا فرى و مش نلتزم بوجبة الافطار المكتوبة

(( ممنوع تناول الطعام من الساعة 11 م إلى الساعة 2 فجرًا ))

السحور ((2:30 فجرًا )):

3 أيام فى الاسبوع :

1/2 رغيف بلدى أو 2 رغيف سن + 3 ملاعق فول بمعلقة طحينة + شريحة جبنة شيدر صغيرة + سلطه + 1 زبادى لايت

يومين فى الاسبوع :

طبق جبنة قريش + بيضة مسلوقة + سلطة + 1/2 رغيف اسمر + 1 زبادى لايت

يومين فى الاسبوع :