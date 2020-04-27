AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

دراسة: مخاوف من إصابة كبار السن بأمراض أخرى بسبب عزلة كورونا الاجتماعية

الإثنين 27/أبريل/2020 - 08:52 ص
مستشفى لعلاج مرضى
مستشفى لعلاج مرضى كورونا
Advertisements
أ ش أ
أكد باحثون بريطانيون أن العزلة الاجتماعية مرتبطة بزيادة خطر دخول المستشفى لأمراض الجهاز التنفسي بين كبار السن، وأن هذا الخطر مستقل عن العوامل الأخرى المؤثرة المحتملة، مثل الصحة العامة وأسلوب الحياة.

وربط باحثون في جامعة كوليدج لندن في المملكة المتحدة سجلات المستشفيات وإحصاءات الوفيات لـ 4478 شخصًا يشاركون في دراسة اللغة الإنجليزية الطولية للشيخوخة (ELSA) - وهي دراسة تمثيلية طويلة الأمد على المستوى الوطني لكبار السن .

وتم قياس العزلة الإجتماعية من حيث ما إذا كان هذا الشخص يعيش بمفرده أم لا ( العزلة المنزلية )، ومقدار التواصل الاجتماعي مع الأصدقاء والعائلة ( العزلة الاجتماعية)، وكم المشاركة الاجتماعية، بما في ذلك من خلال التطوع والأنشطة الثقافية والمشاركة مع مجموعات المجتمع، وتم جمع معلومات عن العوامل المؤثرة المحتملة مثل الظروف الصحية الأساسية والتدخين ومستويات النشاط البدني.

وأوضحت الدراسة إن عيش الشخص بمفرده وضعف المشاركة الإجتماعية ارتبط بزيادة مخاطر دخول كبار السن المصابين بأمراض الجهاز التنفسي المستشفى للعلاج بنسبة 32% و 24 % على التوالي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تخصيصه لاستقبال مصابي كورونا بالإسماعيلية.. مستشفى أبو خليفة يعلن الطوارئ

مش بس كورونا.. كبار السن عرضة لهذا المرض بسبب العزل المنزلي

مفاجأة صادمة .. دراسة أمريكية: الصيف لن يقلل من انتشار فيروس كورونا

الجنس والسمنة واللون.. أبرز أسرار وأسباب الوفاة بفيروس كورونا .. تفاصيل

بروفيسور بريطاني يتوقع وفاة ١٠٠ ألف شخص بالمملكة المتحدة هذا العام

ترشيحاتنا

مؤمن سليمان يكشف عن لاعب يحاول الأهلي والزمالك ضمه

ناشطة تفجر مفاجأة وتعلن سبب اختفاء زعيم كوريا الشمالية

بـ هاشتاج طبقوا البحوث.. طلاب الجامعة الكندية يثورون على الاختبارات الإلكترونية

فيديوجراف.. أسعار ومساحات شقق جنة للإسكان الفاخر

بملابس عصرية.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها برفقة زوجها

لأصحاب البشرة الدهنية.. ضعى هذا المكون على الوجه لخمس دقائق وشاهدى النتيجة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لحقيبة ياسمين صبرى فى برنامج رامز جلال .. صور

عشان راحتك.. طرق بسيطة للتنظيف خلال نهار رمضان

بملابس عصرية.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها برفقة زوجها