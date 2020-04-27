استمرار عودة العالقين من الخارج.. وصول 234 مصريا قادمين من مطار كوالالمبور الماليزى.. وإنهاء إجراءات الحجر للعائدين من ألمانيا وحجزهم 14 يومًا

وأكد مرعي في تصريح صحفي امس ،وضع جميع المصريين العائدين بأحد الفنادق السياحية بمرسي علم تحت الحجر الصحي لمدة ١٤ يوما بالتنسيق مع أجهزة الدولة وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





كان استقبل مطار مرسي علم الدولي الطائرة القادمة من فرانكفورت وعلى متنها ١٤١ راكبا بالإضافة إلى طفلين من المصريين العالقين في ألمانيا وذلك ضمن تسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج من عدة دول عربية وأجنبية طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران .





وكشف أسامة منير عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر انه تم تخصيص عدد من الأتوبيسات لنقل الركاب المصريين العائدين من الخارج إلى الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحي وتقسيمهم مجموعات لعدم التكدس و تقليل الازدحام بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائبهم.





كان استقبل مطار مرسى علم الدولى فى الأيام القليلة الماضية ، عددا من الرحلات الاستثنائية من دول السعودية و المغرب والجزائر والبحرين وألمانيا وهولندا وصربيا وتايلاند وكوالامبور وعلى متنهم عدد من المصريين كان في استقبالهم سلطات مطار مرسي علم استقبل وأجهزة البحر الأحمر و فرق طبية برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.





وفي السياق ذاته، استقبل مطار مرسى علم الدولى رحلة طيران تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، قادمة من مطار كوالالمبور الماليزى، تقل على متنها قرابة 234 راكبا مصريا من العالقين بالعاصمة التايلندية بانكوك وكذلك كوالالمبور.





وقال مصدر بمطار مرسى علم الدولى، إن الرحلة القادمة من مطار كوالالمبور، مرت قبل وصولها لـ كوالالمبور للعاصمة التايلندية بانكوك وقامت بنقل العالقين المصريين هناك، حيث تقل على متنها 234 جميعهم مصريون عالقون بتايلاند وماليزيا.





وأضاف المصدر أنه فور وصول الطائرة لأرض المطار، بدأ رجال خدمات الطيران بالتعامل معها لنقل الركاب من الطائرة إلى صالة الوصول ليبدأ رجال الحجر الصحى إجراءاتهم المتبعة مع العائدين من الخارج.





من جانبه، قال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، إن هناك فريقا مدربا من أطباء الحجر الصحى يتعاملون مع العائدين بالخارج، حيث تتم عملية تعقيم العائدين وكذلك حقائبهم، ثم تبدأ عملية إجراءات الحجر الصحى عليهم من حيث قياس درجة الحرارة وأخذ عينة دم ثم اختبار الأجسام المضادة.





وأضاف وكيل وزارة الصحة أن ذلك يتم من خلال مجموعات، حيث يتم تقسيمهم لمجموعات ونقلهم بعد ذلك داخل أتوبيسات للفندق المقرر إقامة الحجر الصحى به لمدة 14 يوما.





ومن المقرر أن يستقبل مطار مرسى علم الدولى مساء اليوم، الأحد، رحلتين أخريين قادمتين من فرانكفورت الألمانية يقلان على متنهما مصريين عالقين بألمانيا، استعدادا لنقلهم فور وصولهم للحجر الصحى داخل أحد فنادق مدينة مرسى علم.



