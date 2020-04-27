بسبب كورونا.. نادال متشائم بشأن عودة الحياة الطبيعية إلى عالم التنس

قال نجم التنس الإسباني رفائيل نادال، إنه يشعر بتشاؤم كبير بخصوص إمكانية عودة الحياة الطبيعية إلى عالم التنس في القريب العاجل، وسط تفشي وباء كورونا المستجد، والذي تسبب في توقف اللعبة حتى نهاية يوليو المقبل.
ونقلا عن "رويترز"، أكد اللاعب الإسباني المصنف ثاني عالميًا، أن بعض المشكلات الخطيرة تقف عائقا أمام استئناف المسابقات.
وتابع في بث مباشر نظمه الاتحاد الإسباني للتنس: "من وجهة نظري، فإني متشائم جدا بخصوص عودة المسابقات إلى نشاطها الطبيعي".
وواصل: "في التنس أنت في حاجة إلى السفر كل أسبوع والإقامة في الفنادق والذهاب إلى دول عديدة، حتى إذا لعبنا دون مشجعين، فإن تنظيم أي بطولة سيحتاج إلى اشتراك العديد من الناس وهو أمر لا يمكن تجاهله، على المستوى الدولي أرى مشكلة خطيرة".
وأضاف نادال: "عند استئناف التنس، سيحتاج اللاعبون إلى الوقت للوصول إلى الجاهزية البدنية، حيث ستمثل استعادة اللياقة مهمة صعبة وسيكون المرء في حاجة إلى انضباط كبير ومعاناة كبيرة".
وقال: "ستكون الأمور أفضل كلما كانت العودة مبكرة. بالنسبة لوجهة نظر عودة البطولات فأنا متشائم، لكن هناك الكثير جدًا من الأشياء الأهم من التنس".
وتأثرت كل المسابقات الرياضية بهذه الجائحة وتأجلت أولمبياد طوكيو 2020 لمدة عام واحد، وتضمن ذلك بالتأكيد منافسات التنس، كما ألغيت بطولة ويمبلدون.