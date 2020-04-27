بسبب كورونا.. نادال متشائم بشأن عودة الحياة الطبيعية إلى عالم التنس

قال نجم التنس الإسباني رفائيل نادال، إنه يشعر بتشاؤم كبير بخصوص إمكانية عودة الحياة الطبيعية إلى عالم التنس في القريب العاجل، وسط تفشي وباء كورونا المستجد، والذي تسبب في توقف اللعبة حتى نهاية يوليو المقبل.





ونقلا عن "رويترز"، أكد اللاعب الإسباني المصنف ثاني عالميًا، أن بعض المشكلات الخطيرة تقف عائقا أمام استئناف المسابقات.