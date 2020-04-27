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أخبار العالم

قرقاش: علاقتنا بالسعودية راسخة وبوصلة أمن واستقرار للمنطقة

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:29 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الاثنين، إن علاقة الإمارات بالسعودية راسخة وتعتبر بوصلة أمن واستقرار للمنطقة العربية. 

وأوضح قرقاش في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ندرك من خلال قيادة السعودية للتحالف العربي سياسيا وعسكريا روح المسؤولية التي تضطلع بها في هذا الشأن".

وأضاف: "علاقتنا بالسعودية راسخة ورؤيتنا لأمن واستقرار المنطقة واحدة".

وفي وقت سابق، أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، على ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها، وذلك إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي وما ترتب عليه من تطورات للأحداث في عدن وبعض المحافظات الجنوبية.

وشدد التحالف على ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض، والعمل على التعجيل بتنفيذه، مشيرا إلى الترحيب الدولي الواسع والدعم المباشر من الأمم المتحدة.

وأوضح أنه اتخذ ولا يزال خطوات عملية ومنهجية لتنفيذ اتفاق الرياض والذي يمثل الإطار الذي أجمع عليه الطرفان لتوحيد صفوف اليمنيين، وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب، وأن المسؤولية تقع على الأطراف الموقعة على الاتفاق لاتخاذ خطوات وطنية واضحة باتجاه تنفيذ بنوده التي اتفق عليها في إطار مصفوفة تنفيذ الاتفاق المزمنة الموقع عليها من الطرفين، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".



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