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أخبار العالم

جونسون يعود لداونينج ستريت من الباب الخلفي ليبحث تخفيف الإغلاق .. صور وفيديو

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:41 ص
جونسون يعود الى مقر
جونسون يعود الى مقر الحكومة من الباب الخلفي
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على صالح
عاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى مقر عمل الحكومة في داونينج ستريت بلندن، اليوم الاثنين، لاستئناف مكافحة بريطانيا لتفشي فيروس كورونا ومناقشة خطط تخفيف الإغلاق.

ويترأس جونسون اجتماع مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في الساعة 9:15 صباح اليوم ليناقش سبل مكافحة الوباء قبل استضافة اجتماع استراتيجي ثان في المساء لرسم الخطوات الصغيرة لتخفيف قيود الإغلاق، ولكن من غير المتوقع أن يعقد المؤتمر الصحفي اليومي الساعة الخامسة مساءً.

وادعى أنصار رفع الاغلاق الليلة الماضية، أن جونسون حريص على "تعديل" بعض القيود المفروضة على البريطانيين بسبب كورونا.


وتم نقل جونسون إلى مقر عمله عبر المدخل الخلفي لـ مقر الحكومة في داونينج ستريت في حوالي الساعة 6:30 مساء أمس - بتوقيت لندن - دون ضجة، حيث وصل في عربة «فولكس فاجن» متواضعة بدلًا من سيارته جاكوار الوزارية وموكب الشرطة.

وتظهر صور نشرها موقع «ميل اونلاين» الاخباري البريطاني تحية حارس الأمن عند البوابة له قبل أن يتوجه إلى داخل المبنى الذي يحيط به حراسه الشخصيون.

وبعد 15 يومًا من تعافيه بعد معركته مع فيروس كورونا في تشيكرز هو وخطيبته "الحامل" كاري سيموندز، أخبر جونسون زملائه أنه "نادرًا ما يذهب إلى هناك".


وعقب عودته أعفي وزير الخارجية دومينيك راب من قيادة مجلس الوزراء بعد ثلاثة أسابيع من تفويضه.

ويعود رئيس الوزراء البريطاني إلى وستمنستر وهو يواجه قلقًا على كل من مقاعد حزب المحافظين والعمل بنشر استراتيجية الإغلاق، بالإضافة إلى الانقسامات الناشئة في حكومته الخاصة.
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