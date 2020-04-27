51 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأفادت بذلك فضائية "اكسترا نيوز"، في خبر عاجل منذ قليل.





وقررت السلطات العمانية، غلق العاصمة مسقط لمدة 12 لمواجهة فيروس كورونا.





وأكدت سلطنة عمان على أن الجهات العسكرية والأمنية قامت بتفعيل نقاط "السيطرة والتحكم المشتركة" بين المحافظات، وذلك للتقليل من حركة الأفراد والمركبات، منعا لتفشى فيروس كورونا المستجد.





وطالبت وزارة الصحة في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية على الجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي حسب الإرشادات.





، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.