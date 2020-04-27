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أخبار العالم

رياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد السعودية تعلن توقعاتها لطقس الاثنين

الإثنين 27/أبريل/2020 - 10:27 ص
تعبيرية
تعبيرية
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عبدالله قدري
توقعت الهيئة العامة للأرصاد السعودية  أن يصاحب طقس اليوم الإثنين بالمملكة، نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية، نجران وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

 وقال تقرير الهيئة عن طقس اليوم "ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك، الجوف وكذلك مرتفعات جازان ونجران وعسير".

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربيه إلى شمالية على الجزئين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى المترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج،.

وتوقع التقرير أن تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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