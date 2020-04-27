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محافظات

عقب 18 يوم حجرا ... الحياة تعود إلي بهتيم .. حملات تطهير وسيارات سلع غذائية

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:47 ص
صدى البلد
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ابراهيم الهوارى

عادت الحياة لطبيعتها بمنطقة بهتيم وشارع مهنا المؤنس بشبرا الخيمة وذلك عقب 18 يوم من الحجر الصحي  الإجباري الذي فُرض على  منازل بعض الأهالي بمنطقة المرجوشي بحي شرق شبرا الخيمة إثر ظهور إصابات بفيروس كورونا.


فعلي مدار 18 يوما سادت حالة من الهدوء في شارع مهنا المؤنس بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة عقب فرض عزل صحى وكردونات أمنية في مداخل الشارع والمنزلين لمنع الخروج والدخول من المنطقة التى تم عزلها بعد إصابة 35 شخصا بفيروس كورونا.


حيث دفعت الأجهزة التنفيذية بالقليوبية بسيارات إطفاء لاستخدام خرطومها الذي يتعدى طوله أكثر من 50 مترا للوصول إلى الحواري والشوارع الضيقة لتعقيم المنطقة وذلك ضمن الإجراءات الوقائية خلال فترة الحجر الصحي الإجباري التي تم فرضها بالمنطقة التي تضم 37 منزلا بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا كما قام الشباب بالتطوع وتم تطهير سوق بهتيم وتم من خلال سيارة المطافي والتي تم تعبئتها وتفريغها لرش الشوارع مرتين.


فيما شن فريق من الطب البيطري بالقليوبية نشاط مكثف داخل المنطقة حيث تم التحفظ على الحيوانات المنزلية التي كانت داخل منازل بعض الأهالي فيما كون شباب المنطقة مجموعات متبرعة لقضاء مصالح المواطنين منعا للتزاحم وللمساهمة في الإجراءات الوقائية التي فرضتها الدولة.


كما قامت أجهزة المحليات بإرسال سيارات تحمل المواد التموينية والخبز لتدبير احتياجات المواطنين في الشارع على مدار الساعة ووزع فريق من الهلال الأحمر وجبات جاهزة على المنازل ونظم حملات للتوعية بين المواطنين بكيفية التعامل مع إجراءات الحجر الصحي منعا لانتشار العدوى.


وقد أكدت النتائج سلبية 25 حالة الي جانب العزل الإجباري لـ 37 منزلا بالمنطقة بعد انحسار الحالات المصابة نتيجة الإجراءات التي تم اتخاذها بالمنطقة.

 

وقال الدكتور شريف وحيد أحد الشباب المتطوعين بالمنطقة أنه تم اخطار أهالي المنطقة من قبل الأجهزة المعنية برفع الحجر الصحي عنهم اليوم  بعد استقرار وضع المصابين بالفيروس من أهالي المنطقة وانتهاء فترة حضانة الفيروس مشيرًا إلى أنه يتبقى 4 حالات فقط داخل الحجر الصحي من
المصابين بالفيروس من أهالي المنطقة والذين تخطى عددهم 45 حالة.

 

من ناحية اخرى قامت الأجهزة المعنية بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع مجلس مدينة شبرا الخيمة لتنفيذ عملية تطهير وتعقيم واسعة لكافة المنازل والشوارع بالمنطقة.

 

وأكد مصدر مسؤول أن عمليات الرصد والتتبع لكافة المخالطين تتم في الشارع بالكامل حيث تم أخذ عينات من كل المخالطين للحالات المصابة حرصا علي سلامة المواطنين.



كانت محافظة القليوبية قد أعلنت منذ 18 يوما الحجر الصحي على شارع ومنزلين بمنطقة بهتيم التابعة لحي شرق شبرا الخيمة بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين أسرتين إلى 35 حالة ووفاة 3 من الإصابات التي حُجزت في مستشفيات العزل.

 

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