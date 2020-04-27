محافظ كفر الشيخ: إزالة التعديات على الأراضي الزراعية على نفقة المخالفين

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ،أن المحافظة تواصل تنفيذ توجيهات الدولة للإزالة الفورية لأي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.





وقال اللواء نور الدين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"،إن يتم رصد أي مخالفة والتعامل معها بشكل فوري، وانتقال معدات الوحدة المحلية لإزالة المخالفة وضبط أي معدات او مستلزمات التشغيل.





وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يتم اعادة الأرض الزراعية كما كانت تصلح للزراعة وازالة المخلفات على نفقة المخالف ثم تسليمها للجمعيات الزراعية المتواجدة في المحافظة، بالإضافة الى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والعرض على النيابات المختصة بحيث تطبيق كل الاجراءات التي اقرتها الدولة ووزارة التنمية المحلية تجاه المخالفات الزراعية.





وأشار الى ان من يقوم باستغلال فترات الحظر والتعدي على اراضي الزراعية سواء بالبناء أو ما شبه ذلك، فإنه في تلك الحالة يتم عرض المخالف على النيابة العسكرية لارتكابه أكثر من جرم ومخالفة.





وأوضح نورالدين، أن المحافظة قامت بعمل 3 ورديات عمل لازالة مخلفات المحافظة، والحرص على اعمال التطهير والتعقيم في ظل الاجراءات الاحترازية للدولة في مواجهة أزمة فيروس كورونا.