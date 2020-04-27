كورونا يتسبب في تشريد أكثر من مليوني عامل في الفلبين

كشفت بيانات الحكومة الفلبينية، عن حقيقة صادمة تسبب بها الإغلاق المفروض في البلاد منذ منتصف مارس لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أدى إلى تشريد أكثر من مليوني عامل في البلاد.





وقال وزير العمل سيلفستر بيلو في بيان، إن التقارير الواردة من المكاتب الإقليمية لوزارة العمل والتشغيل أظهرت تزايد عدد العمال المشردين؛ بحسب "روسيا اليوم".





وقال بيلو، إن العمال المتضررين في الفلبين ارتفع عددهم إلى 2073362، وذلك نقلا عن تقارير من 79271 مؤسسة قدمت في 24 أبريل.





وحتى الآن، بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس 7579 بما في ذلك 862 حالة شفاء، و501 حالة وفاة.





وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية إدواردو أنو: "من الأفضل الاستمرار في الإغلاق حتى خفض مستوى الإصابات حتى لا تحدث انتكاسة. وسيظل المجتمع في خطر إذا خففنا الإغلاق مبكرا ما سيؤدي إلى ضياع جهودنا".