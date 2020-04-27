منها رسالتان إلى بشار الأسد .. مراسلات زعيم كوريا الشمالية تكشف لغز اختفائه

مع تصاعد التكهنات العالمية حول الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون، الذي حظي بجانب غير عادي من الدعاية اليومية عالميا يكشف موقع "كوريا الشمالية" الإخباري عن الرسائل التي يُقال أن زعيم كوريا الديمقراطية أرسلها إلى العديد من الأصدقاء الأجانب و المواطنين الجديرين بالثناء.





خلال 16 يومًا منذ أن ورد أن كيم يونج أون قد ظهر علنًا، حمل الحزب الحاكم في كوريا الشمالية "رودونج سينمون" تسعة رسائل من الزعيم المختفي تتضمن ملاحظات شخصية خاصة به، تكشف عن حالته الصحية.





معظم هذه الإجراءات شكلية، مثل تلك التي احتواها خطاب يوم الاثنين يشيد فيه بالعاملين في مدينة "يوتوبيا" التي تم بناؤها حديثًا في "سامجيون" في العيد الوطني المئوي.





اما عن رسائله الآخرى فهي عبارة عن رسائل تحية إلى نظرائه في الخارج - فوفقا للموقع الكوري، أرسل كيم خطابات إلى رئيسي كوبا وزيمبابوي أثناء تواجده بعيدا عن أعين الجمهور، بالإضافة إلى رسالتين إلى الزعيم السوري بشار الأسد.





لكن بالنسبة للمراسلين والمحللين اليائسين من وجود أي دليل على ان الزعيم الكوري الشمالي على قيد الحياة- ممن يعتقدون أنه توفي او قد يكون سقط في غيبوبة، أو أخذ استراحة في منتجع ساحلي - اكتسبت رسائل كيم أهمية أكبر بكثير من الظروف العادية





وفي حديث إلى NK News اليوم الاثنين، انقسم مراقبو كوريا الشمالية حول ما إذا كان توقيع كيم يونج أون مطلوبًا لمثل هذه المراسلات، وإذا كان الأمر كذلك، فكيف يمكن الاطلاع والتأكد من توقيعه في الخطابات المرسلة من الزعيم.





وبانتشار أنباء اليوم الاثنين بأن كيم يونج أون أرسل رسالة شخصية للعمال في منتجع "وانسان كالما" الذي لم يكتمل بعد، سارع ويل ريبلاي من CNN برفض الملاحظة على أنها تعني "لا شيء" ، ببساطة مسألة بروتوكول وليست إثباتًا على أنه عمل معتاد لـ كيم يونج أون.





وبطبيعة الحال، لم يرسل معظم قادة العالم رسائل بأنفسهم - أويحددون مسؤولية مكتبهم عن الاتصالات الصادرة والداخلية ويشرفون فقط على الرسائل تلك التي لها أهمية خاصة.





ووافق مينيونج لي، الخبير في وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الديمقراطية والمحلل السابق لموقع NK News على أن الزعيم الكوري الشمالي من المحتمل ألا يوقع شخصيًا على جميع الرسائل التي تخرج باسمه.





وقال: "أتصور أن الغالبية العظمى من الملاحظات باسم كيم يونج أون يكتبها ويرسلها مكتب المراسم الدبلوماسية".





واضاف "إن البرقيات الأكثر أهمية، مثل تلك المرسلة إلى القيادة الصينية، من المرجح أن تتطلب المزيد من التنسيق وعملية تدقيق أطول".





وتابع "من بين هذه الرسائل ذات الأهمية القصوى يمكن أن يكون فيها تدخل من كيم نفسه"





وقال بيتر وارد، وهو كاتب وباحث يركز على السياسات والاقتصاد الكوري الشمالي، "قد تكون هناك بعض المناطق المحددة سلفا التي لم تصل إلى مكتبه أبدًا، لأنها ليست مهمة بما يكفي".





وأضاف: على سبيل المثال، بعض محطات الصيد في ونسان تجاوزت حصتها ربما لا تكون مثيرة للاهتمام أو مهمة بما يكفي لشخص ما يزعج القائد بالفعل".





وتابع "بعض الرسائل، على سبيل المثال حول قضايا مهمة في الحياة الحزبية، العمليات العسكرية، وما إلى ذلك، سوف يراجع القائد ويوقع شخصيًا بلا شك، ولكن إذا كان عليه أن يقرأ كل رسالة تخرج باسمه، فمن المحتمل أنه لديه القليل من الوقت للقيام بأي شيء آخر"