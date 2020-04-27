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أخبار العالم

مقتل 3 مدنيين في غارة إسرائيلية على سوريا

الإثنين 27/أبريل/2020 - 10:23 ص
غارة اسرائيلية على
غارة اسرائيلية على سوريا
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على صالح
ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن 3 مدنيين قتلوا نتيجة غارة إسرائيلية على سوريا نفذت في وقت سابق من اليوم الاثنين، موضحة أن المباني السكنية في مستوطنتي الحجيرية والعدلية أصيبت جراء القصف.

وفي وقت سابق من اليوم، أشارت تقارير غير مؤكدة إلى أن الضربات أصابت مناطق في محيط السيدة زينب التابعة لميليشيا حزب الله اللبنانية وقوة القدس الإيرانية.

ولم يعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحادث حتى الآن.

ويتم تسجيل الضربات الجوية بشكل متكرر في المنطقة، وآخرها وفقا لما ذكرته سانا في 20 أبريل، أن أنظمة الدفاع الجوي في البلاد تصدت لهجوم من قبل سلاح الجو الإسرائيلي في سماء تدمر، وأسقطت العديد من المقذوفات المعادية.
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