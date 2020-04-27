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مؤتمر صحفى لجونسون بعد تعافيه من فيروس كورونا.. فيديو

الإثنين 27/أبريل/2020 - 10:28 ص
رئيس الوزراء البريطانى
رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون
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آيات احمد
عرضت قناة إكسترا بثا مباشرا لـ المؤتمر الصحفى لـ رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون بعد تعافيه من فيروس كورونا.

وقد أكد وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون بات في صحة جيدة، ما يعكس قرب عودته إلى العمل بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال "هانكوك" في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" إنه متأكد من عودة بوريس جونسون للعمل بمجرد أن يوصي أطباؤه بذلك.

وأضاف أن هذا القرار له بالتشاور مع أطبائه، موضحا أنه تحدث معه أمس وهو في حالة جيدة جدا ويتعافى بشكل واضح.

يأتي ذلك عقب ورود أنباء بأن رئيس الوزراء البريطاني يخطط للعودة إلى العمل يوم الاثنين المقبل، وذلك لترأسه خليه السيطرة على أزمة فيروس كورونا.

ويقضي بوريس جونسون حاليا، فترة تعافيه من فيروس كورونا في منتجعه الريفي في تشيكرز بعد خروجه من المستشفى في وقت سابق من هذا الشهر.
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