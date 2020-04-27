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تعليم

عبر برنامج ويبكس.. بدء التدريب على "التحول الرقمي" بجامعة جنوب الوادي

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:40 ص
التسجيل بجامعة جنوب
التسجيل بجامعة جنوب الوادي
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يوسف رجب

بدأت جامعة جنوب الوادي، فعاليات التدريب علي شهادة أساسيات التحول الرقمي، أونلاين لأول مرة، عبر برنامج الويبكس، ضمن إجراءات الحد من التجمعات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، أنه وجه بضرورة عدم تعطيل مصالح المستفيدين نتيجة ما تمر به البلاد من جائحة كورونا وكلف مركز التدريب باستئناف التدريب علي شهادة أساسيات التحول الرقمي بالجامعة.


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وأضاف الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، في مداخلة أثناء التدريب أن الجامعة تشهد تطورا كبيرا في ملف التحول الرقمي في كافة القطاعات.

وأوضح عكاوى، للمتدربين أهمية التدريب علي شهادة أساسيات التحول الرقمي في بناء جيل من الباحثين بالجامعة قادر علي التعاطي مع معطيات الفترة الحالية وما تشهده البلاد من طفرة في تطبيقات التكنولوجيا في البحث العلمي والتدريس.

وفي مداخلة عبر الفيديو كونفرانس أعرب الدكتور محمد حسن جاد، مدير وحدة التدريب التابعة لوحدة الخدمات الالكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات، عن سعادته بتجربة جامعة جنوب الوادي في التدريب عبر تطبيقات تكنولوجية عن بعد كأول جامعة مصرية تقوم بالتدريب عن بعد وأوصي بأهمية تكرار تجربة جامعة جنوب الوادي في الجامعات المصرية.

وأعرب جاد، عن تقديره لإدارة الجامعة في تقدمها في ملف تدريب شهادات اساسيات التحول الرقمي كأول جامعة تقوم بتدريب منسوبيها علي شهادة أساسيات التحول الرقمي بين الجامعات المصرية ولإدارة مركز التدريب بالجامعة كأول مركز معتمد من المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار الدكتور شعبان حرب، مدير التدريب بالجامعة، إلي أن عدد المتدربين في الدورة الحالية كان 31 من طلاب الدراسات العليا بالجامعة وقام بالتدريب الدكتور ياسر عبد الجليل وكيل كلية الطب البيطري والمدرب المعتمد من المجلس الأعلي للجامعات.

وتوجه الدكتور شعبان حرب بالشكر إلي إدارة الجامعة علي دعمها للمركز ولملف التحول الرقمي بالجامعة وإلي الفريق المعاون لسيادته بمركز التدريب بالجامعة.

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