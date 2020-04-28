الري تستعد لموسم أقصى الاحتياجات.. رفع درجة الاستعداد بكل القطاعات.. حصر جميع الترع لتبطينها وإعادة تأهيلها

-وزير الرى يتابع الموقف المائى والاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات القادم عبر الفيديو كونفرانس

- الانتهاء من أعمال تطهير المجاري المائية ونزع الحشائش لكافة الترع والمصارف استعدادًا لموسم أقصى الاحتياجات

- حصر مبدأي للترع فى إطار تنفيذ خطة تأهيلها

- تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ برنامج تأهيل وتبطين الترع خلال عامين

- توفير قطع الغيار والزيوت والشحومات لجميع المحطات على مستوى الجمهورية

- إزالة ٥٢٦٠٠ مخالفة منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل فى يناير ٢٠١٥

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا بالقيادات التنفيذية بالوزارة وذلك لمتابعة الموقف المائى وتحديد الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات القادم وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل .





واستعرض المهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الرى أعمال المتابعة والاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات من أعمال تطهير المجاري المائية ونزع الحشائش لكافة الترع وأشار إلى أنه فى إطار تنفيذ خطة تأهيل الترع المتعبه ذات القطاعات الصغيرة تم عمل حصر مبدأي للترع وذلك من خلال مجموعات عمل مستمرة علي مدار الساعة منذ التكليفات الصادرة بهذا الخصوص .





وأشار إلى أنه من فوائد التأهيل بالتبطين لتلك الترع هو ضمان وصول المياه للنهايات في أسرع وقت لضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية وأيضا تقليل تكاليف الصيانة وجار الانتهاء من الترتيبات والدراسات المطلوبة للبدء فى التنفيذ





وأشار المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف إلى أنه جارى حاليا الانتهاء من أعمال تطهير المجارى المائية ونزع الحشائش لكافة المصارف ومتابعة مناسيب المصارف وذلك فى ضوء الاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات كما تم استعراض نتائج زيارته بمحافظ السويس لمناقشة مقترح دراسة تجميع مياه الصرف الزراعي من قري شباب الخريجين للاستفادة منها في المشروعات الزراعية الجديدة بشرق القناة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية أثناء الاحتفال بانتهاء أعمال الحفر بنفق الشهيد أحمد حمدي 2 بمحافظة السويس ومشروع المحسمة.





ووجه الدكتور عبد العاطى بقيام الجهات المختصة بمصلحة الري وهيئة الصرف بالمتابعة للانتهاء من أعمال التطهيرات قبل موسم أقصى الاحتياجات وكذلك مراعاة الجداول الزمنية للانتهاء من المشروعات القائمة فى ضوء المستهدف تنفيذه .





وأعلن المهندس محمد محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء أنه تم الانتهاء من العمرات الوقائية والدورية بالمحطات طبقا لبرنامج الصيانة السنوى حيث تم خلال الشهر الحالى الانتهاء من عدد ٣ عمرات بمحطة النقرة ١٠ بكوم امبو.





كما أنه تم تركيب عدد ٢ وحدة أفقية تصرف ٢م٣/ث بمحطة ابريم وأشار سيادته إلى أنه تم توفير قطع الغيار والزيوت والشحومات لجميع المحطات على مستوى الجمهورية في اطار خطة المصلحة للاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات





وأشارت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط إلى أنه جار التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإعادة تراتيب أولويات البرامج الاستراتيجية بتضمين برنامج تأهيل وتبطين الترع وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ البرنامج خلال عامين وذلك في ضوء التكليفات الرئاسية بذات الشأن ، كما تم استعراض موقف زراعات الأرز والتي تبلغ ٢٩ ألف فدان حتى تاريخه ووجه الدكتور عبد العاطى بمتابعة الحصاد بمساحات الأراضي المزروعة بمحصول القمح بشكل مستمر.





واستعرض كل من الدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه والمهندس عاشور راغب رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ موقف الدراسات المشتركة بين المركز والهيئة بخصوص دراسة خط الشاطئ .





وتمت الاشارة الى انه تم الانتهاء من دراسة خط الشاطئ للبحر الاحمر وهى دراسة تهدف الى تحديد خط الحظر لشاطئ البحر الأحمر وبهذا الخط يتحدد المنطقة الغير مسموح بها لبناء المنشآت حفاظا على الاستثمارات والأرواح.









يذكر أنه تم أخذ التغيرات المناخية التى يمكن ان تحدث خلال ١٠٠ عام القادمة والارتفاع المتوقع فى منسوب سطح البحر كما تم إنشاء قاعدة بيانات مكانية تضم مدخلات ومخرجات الدراسة مثل الرفع المساحى و بينات المد والجزر ونماذج التغيرات المناخية ومن المقرر عقد دورة تدريبية عن التحليل والتنبؤ بحركة المد والجزر وكذلك على قاعدة البيانات المكانية خلال الفترة القادمة.





واستعرض الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري نتائج التوسع في تطبيق نظم الري الحديث واستبدال طرق الري بالغمر بكافة المحافظات كما أشار الى اللقاء مع اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس والذى تناول إستعراض مجهودات الوزارة فى مجال ترشيد استخدام المياه و بالأخص التوسع فى تطبيق طرق الرى الحديث ،و تم استعراض المناطق التجريبية المقترحة من جانب الوزارة فى المحافظة وأفاد المحافظ بضرورة تغطية مساحات كبيرة فى محافظة السويس و أعطى تعليمات لمديرية الزراعة بموافاة وزارة الموارد المائية والرى بالمساحات المطلوبه وسيتم التنسيق بين إدارة التوجيه المائى بالوزارة والمزارعين للبدء فى التحول للرى الحديث.





وأوضح الدكتو رأيمن السيد رئيس قطاع التليمترى والمعلومات والاملاك أن الوزارة قد بادرت بتنفيذ نظم رصد لحظى ومراقبة وتحكم لخمس آبار إنتاجية تابعة للوزارة بمحافظة الوادى الجديد،وأشار الى ان هذه المنظومة تتيح المراقبة والتحكم عن بُعد فى إدارة وتشغيل هذه الآبار بما يضمن الإدارة المثلى للمخزون الجوفى الاستراتيجى ومنع أى سحب جائر منها كما انه جارى التنسيق اللازم مع الأجهزة المعنية للتوسع فى تنفيذ هذه النُظم مستقبلا على نطاق يغطى الخزان الجوفى فى زمام الوادى الجديد.





وقام المهندس على المنوفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة بعرض تقرير عن أعمال الهيئة بخصوص تحديد القيمة التقديرية لمنافع الرى فى المناطق التى ترغب الوزارة فى تأجيرها أو طرحها للاستثمار طبقا لقانون الرى والصرف كما أشار الى إيفاد لجنه متخصصه لمعاينة وتثمين المساحات التى ترغب مصلحة الري في استغلالها بالتأجير للإستثمار طبقا لقانون الري والصرف وذلك لتسعيرها بالقدر المناسب لموقعها ونوعية النشاط المطلوب للاستغلال وذلك ضمن واحده من الأنشطة المتعددة لأوجه التعاون بين الهيئة ومصلحة الري





وقال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بأن اجهزه القطاع تواصل الضربات الاستباقيه المتتاليه لكل من تسول له نفسه بالتعدي علي نهر النيل مستغلا الظروف الاستثنائية والاحترازية التي تمر بها البلاد حيث قامت أجهزه القطاع بازاله ابراج سكنيه مخالفه علي نهر النيل بمحافظه المنيا كرساله لكل المخالفين بان مهما كان حجم وعمر المخالفه فلابد من انتصار سياده القانون.





كما تم التصدي لمخالفة تعدي صارخ لاحد أعضاء مجلس النواب بإحدى القري النيلية لمحافظة الجيزة متمثلة ف أعمال ردم بالمجري المائي وتعليه منسوب الأرض بالمخالفة وتمً ازاله كافه الاتربة التي تم ردمها خصمًا عل حساب المخالف نفسه.





وأضاف أنه فى الإطار نفسه فقد تم اليوم رصد مخالفة أعمال ردم بمخلفات البناء لاحد رجال الاعمال بمركز أبو النمرس جيزة علي احدي الجزر النيلية وعلى الفور تم رصد المخالفة والتصدي بالتنسيق مع شرطه المسطحات وتم إيقاف التعدي وجار إزالة كافه أعمال الردم خصمًا عل المخالف نفسه.



