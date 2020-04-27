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أخبار البلد

تطبيق على"الموبايل" لتمكين المرأة الريفية في المنطقة العربية

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:39 ص
صدى البلد
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أمل مجدى

أطلقت منظمة المرأة العربية، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، وبمناسبة اليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، مسابقة لتصميم تطبيقات ذكية على الهاتف المحمول من شأنها دعم وتمكين المرأة الريفية من حيث تسهيل حصولها على الخدمات وتدعيم نفاذها إلى الأسواق المحلية ودعم قدرتها على التصدي للكوارث الطبيعية والمشكلات الاجتماعية.

وتتضمن المسابقة التي فتح باب التقدم لها امس ويظل مفتوحا حتى نهاية يوليو القادم، ثلاثة مجالات:
المجال الأول هو (الإدارة الجيدة للمحاصيل والمزارع) ويشترط أن تقوم الفكرة المقدمة على توفير البيانات المحدثة (خدمات الأرصاد، مواقيت زراعة المحاصيل، أهم الارشادات الفنية...)، وأن يتم تحقيق التشبيك والتواصل فيما بين المزارعات بعضهن البعض ومع خبراء في مجال التنمية الريفية، مع توضيح آلية الاستدامة والتواصل، وذلك بهدف تحسين إدارة المحاصيل والمزارع.


المجال الثاني هو (الربط بين منتجات المرأة الريفية والأسواق المحلية):

ويجب أن تقدم الفكرة حلولا غير تقليدية لتحديد احتياجات الاسواق المحلية وكيفية تسعير المنتجات وتسهيل تسويقها بما يسمح للمرأة الريفية تقديم منتجات تنافسية يمكن تسويقها في دولتها.


المجال الثالث هو (التصدي للتحديات التي تواجه المرأة الريفية): 


ويجب أن تعمل الفكرة المقدمة على توفير حل تقني لرصد الظواهر التالية وتقديم حلول عملية لها، وذلك في أحد المجالين التاليين: أ- مواجهة الكوارث الطبيعية (والمطلوب هنا تطوير فكرة تطبيق يساعد المرأة الريفية في التصدي للكوارث الطبيعية من (فيضانات، سيول، تغير مناخي، أوبئة مثل وباء كورونا COVID-19...)، وتساهم في دعم سرعة تأقلمها. ب- مواجهة الصعوبات والمعوقات الاجتماعية (والمطلوب تطوير فكرة تطبيق يساعد المرأة والفتاة في المناطق الريفية في التصدي للتحديات التي تعوقها مثل العنف الأسري، والتحرش، والتزويج القسري للقاصرات، والمشكلات المتعلقة بحيازة الأراضي وتحديد طبيعة النشاط الاقتصادي وصعوبة التنقل (على سبيل المثال توفير خدمات الرصد، التوعية القانونية...). 

تتوزع جوائز المسابقة كالتالي: جائزة المركز الأول قيمتها 2000 دولار، وللمركز الثاني 1500 دولار وللمركز الثالث 1000 دولار، وسيتم تخصيص جائزتين بواقع 750 دولارا لكل منهما للفتيات تحت سن 18.

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