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الأرصاد : ارتفاع في درجات الحرارة اليوم يصاحبه أمطار ..فيديو

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:06 ص
ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة
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فرح علاء الخولي

قال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة عن أمس واول امس، وستستمر في الارتفاع مع تقدم ساعات.


وتابع محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن الظاهرة الجوية المؤثرة على حالة الطقس الفترة الحالية هى الشبورة المائية..


وأضاف مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن حركة الرياح هادئة على أغلب الأنحاء، وقد يشهد الطقس شوائب عالقة مع تقدم ساعات النهار.


وأوضح أنه يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري.


ومن الممكن أن هناك فرصة سقوط أمطار على السواحل الشمالية والدلتا وقد تصل لـ القاهرة، ولكنها ستكون أمطار غير مؤثرة.
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