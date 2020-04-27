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محافظات

الأورمان: نوزع مواد غذائية على 10 آلاف أسرة فقيرة في الدقهلية

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:14 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
أعلنت جمعية الأورمان أن الجمعية تنفذ خطة متكاملة لتوزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية على الأسر غير القادرة في نجوع وقرى ومدن محافظة الدقهلية تحت رعاية الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، واشراف مديرية التضامن الإجتماعي.

واكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، في بيان، الاثنين، أن الجمعية وفي سبيل نجاح مشروعها الإنسانى لتوزيع شنطة رمضان على غير القادرين بهذه الكميات الضخمة يتعاون فريق عملها مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة لكى تضمن وصول هذه الكميات إلى مستحقيها بشكل فعلي. 

وأوضح مدير عام الأورمان أن توزيع الأورمان لكراتين المواد الغذائية فى محافظة الدقهلية يشمل توزيع عدد 10 ألاف كرتونة مواد غذائية فى جميع عزب ونجوع وقرى فى جميع مراكز المحافظة (مركز ميت غمر - اجا - السسنبلاوين - المنصورة - طلخا - نبروه - بلقاس - شربين - محله دمنة - دكرنس - منية النصر - الكردى - ميت سلسيل - الجمالية - المنزلة - المطرية - تمى الامديد -  مركز بني عبيد) وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى انحاء المحافظة .

وأضاف شعبان أن الجمعية انتهت من تعبئة كراتين رمضان وبدأت التوزيع قبل قدوم شهر رمضان بأسبوع على الأقل إن ينتهى التوزيع تمامًا في الثلث الأوسط من رمضان. 

يذكر أن جمعية الأورمان بدءت في نشاطها الخيرى الموسمى في توزيع كراتين رمضان قبل سنوات من الآن، وضاعفت مؤخرًا الكميات التى كانت توزعها سنويًا بقدوم شهر رمضان المعظم لتوسيع دائرة المستفيدين بعد نجاح الجمعية في الوصول إلى المستحقين في كل القرى المصرية تقريبًا، وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا.
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