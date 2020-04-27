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محافظات

صوامع وشون الدقهلية تستقبل 42 ألف طن منذ بدء موسم التوريد

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:22 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
واصلت  اليوم الاثنين ، صوامع الدقهلية فى اسنقبال القمح ضمن خطة التوريد التى بدأت منتصف الشهر الحالى.
 حيث وصلت الكميات الموردة حتى صباح اليوم إلى 42 ألف طن بالصوامع التابعة للبنك الزراعى المصرى وشركة مطاحن شرق الدلتا والشركة المصرية القابضة.

وأكد المهندس فوزى الحضرى، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، أنه يتوقع أن تصل الكمية الموردة هذا العام إلى ٢٢٥ ألف طن، مضيفا أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 263 ألفا و٣٢٣ فدان ويبلغ متوسط توريد الفدان طن  .

واشار الى أن هناك 20 شونة و43 صومعة و5 هناجر جاهزون لاستقبال القمح يوميا من الموردين منهم 20 شونه و5 هناجر تابعة للبنك الزراعى المصرى و8 شون 16 صومعة تابعين لشركة مطاحن شرق الدلتا و27 صومعة تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع.
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