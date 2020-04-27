صوامع وشون الدقهلية تستقبل 42 ألف طن منذ بدء موسم التوريد

واصلت اليوم الاثنين ، صوامع الدقهلية فى اسنقبال القمح ضمن خطة التوريد التى بدأت منتصف الشهر الحالى.

حيث وصلت الكميات الموردة حتى صباح اليوم إلى 42 ألف طن بالصوامع التابعة للبنك الزراعى المصرى وشركة مطاحن شرق الدلتا والشركة المصرية القابضة.





وأكد المهندس فوزى الحضرى، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، أنه يتوقع أن تصل الكمية الموردة هذا العام إلى ٢٢٥ ألف طن، مضيفا أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 263 ألفا و٣٢٣ فدان ويبلغ متوسط توريد الفدان طن .



