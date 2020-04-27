بعد انتشار الظاهرة.. الجيزة تتوعد مستغلي ملابس النظافة في التسول

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي تطبيق جزاءات مشددة علي أي عامل من هيئة النظافة يتم ضبطه يستغل ملابس العمل في أعمال التسول خلال شهر رمضان.





واوضح محافظ الجيزة أن بعضا من الأفراد غير المنتمين لهيئة النظافة يقومون بإرتداء ملابس تشبه الملابس المخصصة للعمال بالهيئة ويمارسون التسول مما يشوه من صورة عمال الهيئة المكافحين والذين يؤدون واجبهم الوظيفي علي أكمل وجه دون إنتظار مقابل.





ووجه المحافظ رئيس هيئة النظافة بشن حملات مشتركه بالتنسيق مع شرطة المرافق علي الطرق والشوارع الرئيسية لضبط أي متسول يرتدي زي عمال هيئة النظافة والتحقق من هويته وإتخاذ الاجراءات القانونية حياله.





ودعا راشد مواطني الجيزة بالإبلاغ الفوري عن مثل هذه الممارسات وعدم التجاوب لأي فرد يتسول بزي عامل النظافة مؤكدًا أنهم يمارسون الغش والتدليس علي المواطنين خاصه خلال شهر رمضان الكريم.







كما وجه المحافظ بمتابعه دورية لدوريات العمل لفرق النظافة خلال شهر رمضان سواء قبل أو بعد الافطار للتأكد من أداء واجباتهم الوظيفية دون تقصير، مؤكدًا أنه سيتابع يوميًا حاله النظافة قبل وبعد الافطار ولن يتم السماح بإنخفاض مستوي النظافة خاصه بعد ما تشهده شوارع المحافظة من تطور ملحوظ في النظافة اشاد به العديد من المواطنين.







كما أشار راشد أنه سيتم مكافاة العمال المجتهدين والمخلصين في عملهم نهاية شهر رمضان تتويجا لما بذلوه من جهد خاصه في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من تداعيات فيروس كورونا .