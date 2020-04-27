AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد انتشار الظاهرة.. الجيزة تتوعد مستغلي ملابس النظافة في التسول

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:14 ص
اللواء احمد راشد
اللواء احمد راشد محافظ الجيزة
Advertisements
محمد الصاحى

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي تطبيق جزاءات مشددة علي أي عامل من هيئة النظافة يتم ضبطه يستغل ملابس العمل في أعمال التسول خلال شهر رمضان.


واوضح محافظ الجيزة أن بعضا من الأفراد غير المنتمين لهيئة النظافة يقومون بإرتداء ملابس تشبه الملابس المخصصة للعمال بالهيئة ويمارسون التسول مما يشوه من صورة عمال الهيئة المكافحين والذين يؤدون واجبهم الوظيفي علي أكمل وجه دون إنتظار مقابل.


ووجه المحافظ رئيس هيئة النظافة بشن حملات مشتركه بالتنسيق مع شرطة المرافق علي الطرق والشوارع الرئيسية لضبط أي متسول يرتدي زي عمال هيئة النظافة والتحقق من هويته وإتخاذ الاجراءات القانونية حياله.


ودعا راشد مواطني الجيزة بالإبلاغ الفوري عن مثل هذه الممارسات وعدم التجاوب لأي فرد يتسول بزي عامل النظافة مؤكدًا أنهم يمارسون الغش والتدليس علي المواطنين خاصه خلال شهر رمضان الكريم.


كما وجه المحافظ بمتابعه دورية لدوريات العمل لفرق النظافة خلال شهر رمضان سواء قبل أو بعد الافطار للتأكد من أداء واجباتهم الوظيفية دون تقصير، مؤكدًا أنه سيتابع يوميًا حاله النظافة قبل وبعد الافطار ولن يتم السماح بإنخفاض مستوي النظافة خاصه بعد ما تشهده شوارع المحافظة من تطور ملحوظ في النظافة اشاد به العديد من المواطنين.


كما أشار راشد أنه سيتم مكافاة العمال المجتهدين والمخلصين في عملهم نهاية شهر رمضان تتويجا لما بذلوه من جهد خاصه في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من تداعيات فيروس كورونا .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الجيزة يوجه بتكثيف النشاط لإحداث طفرة ملموسة في مستوى النظافة بالشوارع

بعد جولته التفقدية.. محافظ الجيزة يقرر مجازاة نواب رؤساء الأحياء بسبب أعمال النظافة

سلامتكم تهمنا.. الجيزة توزع كمامات وقفزات ومطهرات على عمال النظافة.. صور

ضبط 50 متسولا في حملة مكبرة لمكافحة التسول في بورسعيد

ترشيحاتنا

لأصحاب البشرة الدهنية.. ضعى هذا المكون على الوجه لخمس دقائق وشاهدى النتيجة

الخيانة أم الإدمان.. تعليق مثير من سهير رمزي عن انفصالها من فاروق الفيشاوي

منعا لـ التزاحم..القوى العاملة : صرف الدفعة الأولى من منحة العمالة غير المنتظمة مستمر حتى 10 مايو

مسلسل الفتوة الحلقة 3..ياسر جلال يقع في حب مي عمر

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين ٢٧-٤-٢٠٢٠

بعد طلب متابعيه بصناعة روبوت.. شاهد عمرو عبدالجليل يتصدر التريند

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استشارة.. نصائح لمرضي الربو في رمضان

أمريكية تكتشف رسالة وداع مؤلمة من زوجها بعد وفاته بسبب كورونا

عزومتك عندنا .. صينية دجاج مشوي مع مكرونة بالبشاميل وكشك بالدجاج والحلو قطايف التيراميسو