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ديني

حكم الدعاء لرفع وباء كورونا .. الأزهر للفتوى يجيب.. فيديو

الإثنين 27/أبريل/2020 - 02:59 م
حكم الدعاء لرفع وباء
حكم الدعاء لرفع وباء كورونا
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محمد شحتة
حكم الدعاء لرفع وباء كورونا.. سؤال ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وأجاب عنه الشيخ محمود السيد، عضو المركز.

وقال محمود السيد، إن الدعاء من أفضل وأشرف العبادات التي شرعها الله لذلك يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - "الدعاء هو العبادة" ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه شرع الدعاء وقت الأمراض والأوبئة بل وقت نزول البلاء بصفة عامة.

وأشار إلى أن الدعاء في شهر رمضان من الأوقات التي يستجاب فيها لذلك يقول النبي: "ثلاثة لا ترد دعوتهم ومنهم الصائم حين يفطر".

وأكد أن تخصيص شئ من الدعاء في رمضان من أجل رفع الوباء هو أمر مستحب وهو من هدى النبي فإنه أحرى بالصائمين أن تستجاب دعوتهم كما أن الدعاء يرفع الوباء، فيقول النبي "الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وإن البلاء لينزل فليقاه الدعاء فيعتلجان أى يتصارعان إلى يوم القيامة".

وناشد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الصائمين أن يخصصوا شيئا من دعائهم في شهر رمضان المبارك من اجل رفع الوباء والبلاء.

يذكر أن موقع صدى البلد، ينشر يوميا خلال شهر رمضان المبارك فتوى عن أحكام شهر رمضان، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

دعاء الرسول عند الإفطار

عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنه- قال: (كانَ النَّبيُّ - صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ - إذا أفطرَ قال: ذهبَ الظَّمأُ وابتلَت العروقُ و ثبُتَ الأجرُ إن شاءَ اللهُ).

(ذهب الظمأ) أي: انتهى الشعور بالعطش، (وابتلت العروق) أي: رطبت بزوال اليبوسة الحاصلة من العطش، (وثبت الأجر) أي: زال التعب وحصل الثواب؛ وهذا حث على العبادات؛ فإن التعب يسير لذهابه وزواله، والأجر كثير لثباته وبقائه.

دعاء الرسول عند الإفطار.. كان النبي - صلى الله عليه وسلم-يقول أيضًا: " اللهم إنّي أسألُكَ برحمتِكَ التي وسِعَتْ كلَّ شيءٍ أن تغفِرَ لي"، رواه ابن ماجه من دعاء عبد الله بن عمرو بن العاص، وحسّنه ابن حجر في تخريج الأذكار.
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