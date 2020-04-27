الجيش الروسي يحصل على أجهزة تصوير حراري جديدة العام القادم

أعلنت شركة "روس إلكترونيكا" الروسية القابضة أن القوات المسلحة الروسية ستحصل في عام 2021 على أجهزة التصوير الحراري المحمولة من نوع "سيتش ــ زير" المصممة للاستطلاع الهندسي لمواقع العدو.

وأفاد بيان للشركة الروسية اليوم الاثنين ، أوردته وكالة أنباء " سبوتنيك" ، أن جهاز التصوير الحراري "سيتش- زير" اجتاز الاختبارات الحكومية مؤخرا.

وأضاف البيان أن هذا الجهاز تم تطويره بموجب عقد بين المعهد المركزي للبحوث "تسيكلون" ووزارة الدفاع الروسية، مشيرا إلى أن الجيش الروسي سيحصل على الجهاز في عام 2021.

يُذكر ان معهد "تسيكلون" يُصمم مجموعة واسعة من أنظمة المراقبة والاستطلاع الهندسي، ويقوم وفقا لتعليمات وزارة الدفاع الروسية بتطوير أنظمة مراقبة ومشاهدة متعددة القنوات ومتعددة الوظائف، بما في ذلك التصوير الحراري، وهذه النظم لا غنى عنها في الطائرات المسيرة.