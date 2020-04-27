خبير : مصر أقل دول العالم تأثرًا اقتصاديًا بازمة فيروس كورونا..فيديو

قال الخبير الاقتصادى، كريم العمدة، إن الازمة العالمية التى تمر بها مصر هى عالمية بسبب انتشار فيروس كورونا فى البلاد والتى أثرت على اقتصاديات دول العالم أجمع، مؤكدًا أن مصر تتعامل مع الازمة بمرونة شديدة.





وأضاف الخبير الاقتصادى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، ان مصر أقل دول العالم تأثرًا اقتصاديًا بسبب فيروس كورونا وتقف على أرض ثابتة، م





مشيرًا إلى أن مصر ستتعرض لاختلال فى ميزان المدفوعات بسبب توقف السياحة وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج والتجارة العالمية.





وتابع أن مصر لديها مناعة نتيجة برنامج الاصلاح الاقتصادى مما جعل تأثير ازمة فيروس كورونا ضعيف عليها، مؤكدًا أن الاقتصاد المصرى مرن وقادر على استقبال الصدمات والتعامل معها.





وأشار إلى أن قرار رئيس الوزراء للتعامل وطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولى، مضيفًا أن الحزمة المالية تأتى للحفاظ على مكتسابات البرنامج الاقتصادى.





ونوه إلى أن فوائد الحزمة المالية من صندوق النقد الدولى قليلة بالمقارنة بباقى القروض، مؤكدًا أن صندوق النقد الدولى يقدم قروض لكل دول العالم فى حال الطوارئ.