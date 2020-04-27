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اقتصاد

المجتمعات العمرانية: تطهير وتعقيم الأماكن الحيوية بقنا الجديدة وناصر ضد كورونا

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:37 ص
جهاز تنمية قنا الجديدة
جهاز تنمية قنا الجديدة
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آمنة عبدالعظيم

كلف المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، الإدارات المختصة  بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمدينة، وكذا المتابعة الدورية لأعمال رش وتعقيم الأماكن الحيوية، لمجابهة فيروس كورونا المستجد.


وأشار عبد الرشيد إلى أن أعمال التطهير والتعقيم شملت مناطق: مجمع البنوك ونقطة إسعاف المدينة، وقسم شرطة التعمير، والأسواق التجارية،  وجميع المباني الخدمية والسكنية بالحي السكني الأول والحي السكني الثاني، وذلك بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر بقنا ومبادرة شباب قنا.



وفي سياق متصل، قال  المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة"غرب أسيوط": إنه تم تنفيذ أعمال تطهير وتعقيم لمقر الجهاز وعمارات مشروع"سكن مصر" وعدة مناطق بالمدينة.



وأضاف المهندس ياسر عبدالله، أنه تم التأكيد على الإدارات المختصة بالجهاز، لتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بصفة يومية لمبني الجهاز والمباني الخدمية والمناطق السكنية، حفاظا على سلامة  العاملين والمترددين وسكان المدينة.



المجتمعات العمرانية: تطهير وتعقيم الأماكن الحيوية بقنا الجديدة وناصر ضد كورونا
المجتمعات العمرانية: تطهير وتعقيم الأماكن الحيوية بقنا الجديدة وناصر ضد كورونا
المجتمعات العمرانية: تطهير وتعقيم الأماكن الحيوية بقنا الجديدة وناصر ضد كورونا
المجتمعات العمرانية: تطهير وتعقيم الأماكن الحيوية بقنا الجديدة وناصر ضد كورونا
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