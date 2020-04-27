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أخبار العالم

إسبانيا تسجل 331 حالة وفاة و1831 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:11 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الاثنين، تسجيل 331 حالة وفاة و1831 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

ويأتي ذلك بعد يومين من إعلان رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أنه سيُسمح للمواطنين بممارسة الرياضة الفردية والتنزه ابتداء من عطلة نهاية الأسبوع المقبل.

وقال سانشيز إن الحكومة ستكشف، الثلاثاء المقبل، عن خطة موسعة للخروج من الإغلاق، يُرجّح تنفيذها في النصف الثاني من مايو المقبل.

وأشار إلى أنه إذا واصل منحنى "الوباء التطور إيجابيا كما حدث حتى الآن، فسيُسمح اعتبارا من 2 مايو بممارسة الرياضة الفردية والتنزه مع الأشخاص الذين تعيشون معهم".

وعلى عكس معظم البلدان الأخرى، لم تسمح إسبانيا منذ فرض الإغلاق في 14 مارس لمواطنيها بالخروج للتنزه أو ممارسة الجري أو ركوب الدراجات، بل فقط لشراء المواد الغذائية والدواء إضافة إلى حالات الطوارئ الطبية.



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